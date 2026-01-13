“희망찬 사회복지사업 다진다”…임실군사회복지협의회, 신년 인사회 성황

지역발전·군민복지 첨병으로 활약 다져

임실군사회복지협의회(협의회장 최용래)는 13일 임실치즈테마파크에서 ‘2026년 임실군 사회복지인 신년 인사회’를 가졌다.

MBC 김차동 아나운서의 재능기부로 마련된 이날 신년인사회에는 심민 군수와 장종민 의장, 박정규 도의원 등 각급 기관 및 사회복지인 200여명이 참석했다.

또 식전공연에는 국가무형문화재 필봉농악과 양진성 회장의 새해 안녕을 기원하는 덕담으로 훈훈하게 진행됐다.

심민 군수는 “무소속으로 3선의 임기를 통해 지역발전과 군민행복을 위해 정신없이 달려왔다”며 “이는 군민의 전폭적인 성원과 협조가 있었기에 가능했다”고 감사를 표시했다.

최용래 협의회장은 “복지사각지대의 주민들에 헌신하는 사회복지인들에 찬사를 보낸다”며 “올해도 변함없는 봉사를 통해 따뜻한 임실을 만들어 나가자”고 당부했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지