군산시 인구 감소 막지 못했지만 최악 피했다

지난해 기준 25만6291명⋯ 감소 흐름 안정적인 완화국면 접어들어 2023년 2487명•2024년 1933명•지난해 1756명 등 감소폭 줄어

오늘날 대한민국은 인구절벽이라는 심각한 위기에 직면해 있다. 젊은 층의 결혼과 출산 기피 등 악순환이 반복되면서 빚어진 현상이다.

지자체마다 청년인구 유입 및 출생아 수를 늘리기 위해 다양한 지원책들을 내놓고 있지만 뚜렷한 반등 효과는 나타나지 않고 있다.

이런 가운데 군산시 인구 역시 지속적으로 감소하고 있으나, 그나마 다행인 점은 감소흐름이 안정적인 완화국면에 접어들었다는 것이다.

특히 출생과 혼인 지표가 동반 반등하고, 청년 및 신중년층 유입이 증가하면서 지역경제와 고용 역동성이 강화되는 등 인구구조 개선의 전환점이 확인되고 있다.

14일 군산시에 따르면 지난해 기준 군산시 인구는 25만6291명으로 집계됐다. 군산시 인구는 지난 2013년 27만8562명으로 정점을 찍은 뒤 줄곧 내리막길을 걷고 있는 상황이다.

다만 지난 2023년 2487명에 달했던 인구 감소폭이 2024년 1933명, 지난해 1756명으로 완화되고 있다.

무엇보다 18~39세 청년인구의 순이동 개선이 전체 감소 완화세를 견인한 것으로 조사됐다.

청년층 인구 감소 폭은 2023년 2514명, 2024년 1618명, 2025년 1174명으로 감소 규모가 지속적으로 줄어들고 있고, 30대 청년층 역시 지난해 순유입(+53명)으로 전환되며 지역정착 가능성이 확인되고 있다.

인구유입의 핵심요인은 직업기반의 사회적 이동으로, 전략산업 중심의 일자리 확대를 통해 충남지역 250명, 전남지역 122명이 군산으로 순유입되며 ‘산업-고용-정주’가 결합된 인구유입구조가 강화됐다.

이런 배경 뒤에는 시가 구직단계 청년의 경제적 부담을 낮추기 위해 △면접정장 무료대여 △지역정착수당(453명) △청년활력수당(292명) 등 취업 전후과정을 지원하며, 사회적 이동과 정착을 체계적으로 뒷받침하고 있는 점이 결실로 이어진 것으로 분석되고 있다.

출생과 혼인 지표의 반등 흐름도 주목된다.

지난해 출생아 수는 1073명으로 전년 대비 73명 증가했고, 혼인 건수는 990건(잠정)으로 2023년 825건, 2024년 949건과 비교할 때 회복 흐름을 유지하고 있다.

이는 결혼 이후 출산과 양육을 선택할 수 있는 환경이 점진적으로 개선되고 있음을 보여주는 구조적 전환 신호이다.

시는 돌봄 공백 해소를 위해 SOS틈새돌봄센터를 운영하며 야간·휴일 돌봄체계를 강화했고, 공동육아나눔터 확대로 초등 돌봄과 놀이 인프라를 확충해왔다.

여기에 공공 심야 어린이병원 운영으로 부모들의 의료접근 불안도 실질적으로 완화했다.

이용진 군산시 인구대응담당관 과장은 “출생·혼인 반등 흐름과 고용기반 사회적 이동의 활성화를 도시 인구생태계 전반의 구조개선으로 연결해 청년부터 신중년, 고령가구까지 전 세대가 정착할 수 있는 정주기반을 강화해 나가겠다"고 전했다.

