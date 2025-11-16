우석대학교, 26일 ‘공생과 도전 전북혁신포럼’ 개최

‘AI와 지역 교육의 미래’ 주제

우석대학교(총장 박노준)가 오는 26일 전주캠퍼스 대학 본관 23층 완주·우석 전망대 W-SKY 23에서 ‘제3회 공생과 도전 전북혁신포럼’을 개최한다.

‘AI와 지역 교육의 미래’를 주제로 열리는 이번 포럼은 대학이 지역혁신 플랫폼으로서 지역사회와 함께 AI 시대를 준비하는 초석을 마련하고, 더 나아가 지속 가능한 혁신 모델과 미래 교육 협력 방안을 논의하기 위해 마련된다.

포럼에서는 농생명 산업과 수소경제, 미래 모빌리티, 친환경 도시정책 등 다양한 분야에서 혁신을 추진하고 있는 완주군과 협력해 지속 가능한 지역 AI 발전 모델을 제시한다.

또 대학과 지자체가 함께 추진할 AI 기반 지역 상생 프로젝트의 방향을 모색할 예정이다. 완주군의 학교와 대학, 지역이 함께 책임 있는 미래 교육 협력 거버넌스를 설계하는 방안도 함께 논의된다.

기조강연에서 김윤태 우석대학교 대외협력부총장 겸 AI혁신추진위원장은 ‘전북경제, 꼴찌 탈출의 기회가 왔다’를 주제로 지역 경제 발전과 AI 혁신 전략의 실천 방안을 논의할 예정이다.

박노준 총장은 “AI 시대 지역사회와 대학이 함께할 실질적 방안을 모색하고, 미래 교육 혁신 모델을 공유하는 뜻깊은 자리를 마련했다”며 “지역사회와 교육 관계자들의 적극적인 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지