익산교육지원청, 전국 교사학습공동체 공모전 ‘최고상’

선도교사 학습공동체 ‘디·놀·샘’ 구성·운영…지역기반형 유아교육·보육 혁신 지원사업 우수성 입증

익산교육지원청(교육장 정성환)이 지난 13일 전국 유·보 교사 대상 교사학습공동체 우수사례 공모전에서 최고상(우수상)을 받고 있다./사진 제공=익산교육지원청

익산교육지원청(교육장 정성환)이 전국 유·보 교사 대상 교사학습공동체 우수사례 공모전에서 최고상(우수상)을 수상했다고 14일 밝혔다.

육아정책연구소가 주관한 이번 공모전은 지역기반형 교육과정 및 방과 후 과정 운영에 대한 교사학습공동체 경험을 발굴·확산해 지역기반 교육을 확대하고 지역사회와 함께 성장하는 교육공동체를 실현하기 위해 추진됐다.

익산교육지원청은 지역기반형 유아교육·보육 혁신 지원사업 일환으로 선도교사 학습공동체인 ‘디·놀·샘(디지털 감수성으로 유아중심 놀이를 지원하는 선생님)’을 구성해 지역 내 유치원 및 어린이집 교사를 대상으로 월 1회 역량 강화 연수 및 수업 분석을 지원하고 있다.

이성현 디·놀·샘 대표는 “이번 수상은 지역기반형 유아교육·보육 혁신 지원사업에서 함께 연구하고 고민한 과정을 인정받은 것 같아서 의미가 크다”면서 “학습공동체가 잘 운영될 수 있었던 것은 익산교육지원청의 전폭적인 지원 덕분이라고 생각한다”고 소감을 전했다.

정성환 교육장은 “교사의 전문성 및 역량 강화는 유보통합의 중요 과제로, 자발적 학습과 협력은 지역 유보통합의 기반이자 교육혁신의 핵심”이라며 “앞으로도 현장의 교사들이 연구하고 성장하는 교육환경을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.

