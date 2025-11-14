이전기사
전북일보로고

부안군, 2026년 장애인 일자리 110명 모집…도내 군 단위 ‘최대 규모’
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-11-14 16:08 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 부안

부안군, 2026년 장애인 일자리 110명 모집…도내 군 단위 ‘최대 규모’

홍경선 웹승인 2025-11-14 14:49 수정 2025-11-14 14:49 
14억7000만원 투입·4개 유형 운영…“맞춤형 고용기반 강화”

Second alt text
부안군

부안군(군수 권익현)이 취업 취약계층인 장애인의 사회참여 확대와 안정적 소득 보장을 위해 오는 17일부터 27일까지 ‘2026년 장애인 일자리사업’ 참여자와 수행기관을 모집한다. 

내년도 사업은 총 14억7000만원을 투입해 110명을 선발할 계획으로, 올해보다 15명 늘어난 수치다.

군 단위 기초자치단체 가운데 가장 많은 재정지원 일자리를 확보했다는 점에서 의미가 크다.

특히 관내 장애인직업재활시설 ‘바다의 향기’와 연계해 지역 특성에 적합한 맞춤형 일자리를 확대하며 지속 가능한 장애인 고용 기반을 다지고 있다.

사업은 △실무능력 습득과 일정 소득을 보장하는 일반형(28명) △취업이 어려운 장애인의 사회참여를 돕는 복지일자리 참여형(62명) △발달장애인을 요양보호사 업무 보조 직무에 투입하는 특화형(5명) △최중증장애인을 위한 전북형 맞춤형 공공일자리(15명) 등 4개 유형으로 구성된다.

일반형의 경우 부안군 거주 만 18세 이상 등록장애인 중 기본 행정보조 등 직무 수행이 가능한 미취업자가 신청할 수 있다. 선발은 경력·장애 정도·소득 수준 등 우선선발 기준과 면접 평가 점수를 합산해 고득점 순으로 최종 결정된다. 선발 후에는 관련 법령에 따라 범죄경력 조회가 이뤄지며, 결과에 따라 참여가 제한될 수 있다.

또 기초생활수급자는 사업 참여로 인해 소득 변동이 발생할 수 있어 사전 안내와 유의사항 확인이 필요하다.

복지형·특화형·전북형 일자리사업은 부안군이 사회복지시설 및 비영리단체를 대상으로 수행기관을 모집해 심사 후 선정한다. 해당 유형에 참여를 희망하는 장애인은 12월 중 선정될 수행기관에 별도로 신청해야 한다.

자세한 내용은 부안군청 홈페이지 공고문을 참고하면 되며, 문의는 부안군청 사회복지과 장애인보훈팀(580-4736) 또는 주소지 읍·면사무소에서 안내받을 수 있다.

부안=홍경선 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#부안 #부안군
홍경선 hks6793@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr