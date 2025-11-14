전북특별자치도의회, 전북도 2036하계올림픽추진단 올림픽 추진 업무 집중 질타

문화안전소방위, “하계올림픽유치, 준비 부족·소통 부재” 일제히 우려 “전북도 올림픽 유치 추진, 홍보만 있고 내실은 없다” 추진체계 총점검 요구

전북특별자치도 2036 하계올림픽 유치 추진이 단순홍보에 그치고 내실이 없다는 지적들이 의회에서 나왔다.

전북특별자치도의회 문화안전소방위원회(위원장 박정규)는 14일 제423회 제2차 정례회에서 2036하계올림픽추진단 소관 2025년 행정사무감사를 실시했다. 이날 문안위 의원들은 일제히 전북도의 올림픽 업무에 대해 잇딴 우려와 지적을 했다.

먼저 박정규 위원장(임실)은 2036하계올림픽 추진과정에서 거의 모든 사항을 ‘IOC와의 기밀’로 분류해 의회에조차 설명하지 않는 대응을 지적했다.

그는 “기밀이라며 의회 질의에도 답변을 하지 않는다면 행정 절차를 어떻게 신뢰하라는 것이냐”며, “비공개가 필요한 사안은 존중하되, 최소한 의회가 상황을 이해할 수 있는 수준의 소통은 반드시 필요하다”고 강조했다.

김성수 의원(고창1)은 "올림픽 사전타당성 용역 진행 현황이 의회와 충분히 공유되지 않고 있다며 소통 강화를 요청했다.

김 의원은 “지난달 22일 의회에는 ‘사전타당성조사가 일시 중지됐다’고 보고받았지만, 며칠 뒤 언론에서는 ‘11월 국회 제출’ 가능성이 언급됐다”며 정보 전달이 일관되지 않은 부분을 지적했다.

김희수 의원(전주6)은 “국제스포츠 자문단 대부분이 교수 중심으로 구성되어 있는데, 국제 스포츠 자문단이라면 외국 스포츠계와 실질적 네트워크가 있는 전문가가 포함되어야 한다”며 “국제 협력 기반이 없는 자문단은 효과를 기대하기 어렵다”고 비판했다.

이명연 의원(전주10)은 “다른 실·국의 올림픽 관련 해외출장 결과가 2036하계올림픽추진단과 충분히 공유되지 않는 점을 지적하며 출장을 다녀온 부서 간 정보 공유가 원활해야 해외출장이 실효성을 가질 것”이라고 당부했다.

박용근 의원(장수)은 “2036하계올림픽추진이 실질적 준비 없이 홍보 중심으로만 진행되고 있다”고 비판한 뒤 “협의 결과나 용역 진행상황이 원활히 보고되지 않는 등 실행전략 없이 보여주기식 홍보만 이어지는 상황”이라고 지적했다.

김정기 의원(부안)은 “9월 말 기준 유치단 예산 집행률이 30%에도 못 미치는 저조한 수준”이라며 “올해 예산 118억 원 중 집행액은 34억 원에 불과하며, 유치총괄과는 69억 중 47억, 국제과는 27억 중 21억, 평가대응과는 21억 중 14억이 미집행된 상태”라고 했다.그러면서 결산·추경에서 삭감 예정 사업이 5개, 8억 9000만 원으로 표시되어 있다며 집행률이 낮은 사업이 본예산에 그대로 올라오지 않도록 관리가 필요하다고 강조했다.

장연국 의원(더불어민주당 비례)은 “국내 승인도 받기 어려운 상황에서 IOC 승인은 현실성이 없어 보인다”며, “올림픽의 핵심인 육상 종목조차 대부분 서울 중심으로 가는 구도에서 전북의 역할이 무엇인지 불분명하다”고 질타하고 내실있는 전략마련이 우선이라고 강조했다.

한정수 의원(익산4) “올림픽 유치는 전 세계적으로 국가 정상, 즉 대통령이 공식 발표하고 제출하는 것이 일반적이라며 APEC과 같은 국제행사도 국가가 전적으로 지휘했는데, 전주가 지역 단위로 이를 주도하려는 것은 구조적으로 성립하기 어렵다”고 지적했다.

백세종 기자

