“떠날 줄 알았죠?”⋯전국서 가장 유명한 시골마을 꿈꾼다

실 거주자 60여 명뿐인 부안군 상서면 가오리 우덕마을의 이야기는? 우덕마을을 지켜온 어르신들, 서울 사람, 청년이 만든 마을의 힘 ‘탄탄’

지난 8월부터 부안 우덕마을에서 활동 중인 청년 인턴 3명과 박후진 사무장이 활짝 웃어 보이고 있다. 사진은 (왼쪽부터) 유채원 인턴, 박후진 사무장, 서세환 인턴, 김하정 인턴. 우덕마을 제공

매년 농촌 소멸이 화두가 되는 가운데 남들과는 다른 길을 택한 마을이 있다. 수년 전만 해도 삭막하고 조용했지만, 이제 전국에서 가장 유명한 시골마을을 꿈꾼다. 이 이야기의 주인공은 부안군 상서면 가오리 우덕마을이다.

“처음 우덕마을 왔을 때는 정말 조용했어요. 다들 떠날 거라고 생각하시더라고요."

연고 없는 부안에서 1년 살이 후 도시 생활을 접고 우덕마을에 들어온 서울 출신의 박후진(51) 우덕마을 사무장이 이같이 말했다. 놀랍게도 박 사무장은 수십 년 산 주민 못지않은 애정을 가지고 우덕마을에서 활동 중이다.

60여 명이 삼삼오오 모여 사는 우덕마을은 지난 1961년 경로당으로 쓰다가 방치된 건물을 우덕기록문화관으로 탈바꿈시켜 주목받기 시작했다. 마을 어르신은 하나같이 장롱 깊숙한 곳에 숨겨둔 추억을 찾고, 청년은 그 추억을 세상 밖으로 꺼냈다. 그렇게 우덕마을의 과거·현재·미래가 한 공간에 모였다.

최근에는 세대와 지역이 어우러지는 새로운 형태의 마을 공동체 축제도 열렸다. 지난 7일 ‘하고 싶은 대로 다 하고 살아’를 슬로건으로 개최된 우덕문화축제는 우덕스테이, 소소한 동문회 등 다양한 프로그램을 선보여 눈길을 끌었다. 우덕기록문화관과 마찬가지로 어르신과 청년이 함께했다.

그 세대를 잇는 연결고리는 박 사무장의 몫이었다.

그는 “처음 우덕기록문화관을 준비하던 때가 기억 난다. 아무래도 전시 기획자는 아니다 보니 잘 정리해서 보관하고, 어르신들이 잘 볼 수 있게만 했다. 그렇게 하다 보니 완성됐다”면서 “대부분 처음에 무관심하셨지만, 지금은 자료 보면서 재미있어 하신다"고 말했다.

월급 없는 자리였지만, 우덕기록문화관이 성공한 뒤 욕심이 생긴 박 사무장은 조금씩 발을 넓혀가고 있다. 간간이 생계를 위해 취직도 해 봤지만, 항상 우덕마을 일이 마음에 걸렸다고 한다.

우덕문화축제 포스터 모음. 우덕마을 공식 인스타그램 캡처

지금은 전북도에서 운영하는 귀농귀촌 둥지마을 조성사업을 통해 20대 청년 인턴 3명을 고용했다. 함께 우덕문화축제를 성공적으로 마치고, 현재 우덕스테이 1호점 조성과 우덕기록문화관 확장 이전 등 마을에 변화를 만들어가고 있다.

박 사무장에 청년들까지 똘똘 뭉치면서 마을에 활기가 돌았다. 청년 인턴들은 다음 달이면 돌아가지만, 관계인구가 생겼다는 점에 의미를 뒀다.

그는 “청년들이 꼭 시골에 와서 정착해야 한다고 생각하지 않는다. 관계인구로 해서 여기에 정을 둔 것 자체가 뜻깊다고 본다. 부안에 살지 않아도 프로젝트를 수행하려고 부안에 올 수 있다는 생각을 심어 주는 게 제 역할이라고 생각한다”고 전했다.

박 사무장이 꿈꾸는 우덕마을의 미래는 밝고, 명확하다.

그는 “정말 의료 지원을 받아야 하는 상황이 아니라면 마을 안에서 안전하게 돌봄을 받는 날이 오면 좋겠다. 적은 돈이지만, 은퇴한 사람은 수입이 생기는 제2의 직업을 가지게 되고, 어르신은 돌봄을 받을 수 있는 안전돌봄마을을 조성하고 싶다”고 했다.

이어 “단순히 유명해서 사람이 많이 찾아오는 마을보다는 실제로 살고 있는 주민들이 시골이 나쁘지 않다고 느끼는 게 중요하다. 살기 좋은 마을, 사는 사람이 행복한 마을, 이 마을에서 사는 게 지루하지 않다는 희망적인 마을로 기억됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

마을을 지켜온 어르신들, 서울에서 온 사람, 청년이 함께 힘을 모아 작은 마을을 바꿨다. 어느 한 사람도 마을을 포기하지 않았기에 가능했던 일이다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지