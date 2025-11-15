원광대 평생능력개발원, 드론 교육과정 전원 자격증 취득

글로컬대학 육성사업 일환으로 시민 대상 운영

원광대학교 지역혁신본부 평생능력개발원이 글로컬대학 육성사업 일환으로 드론 전문 인력 양성 교육을 진행하고 있다./사진 제공=원광대

원광대학교(총장 박성태) 지역혁신본부 평생능력개발원이 글로컬대학 육성사업 일환으로 실시한 드론 전문 인력 양성과정에서 교육생 전원이 국가공인 자격증을 취득하는 성과를 거뒀다.

지난 7월부터 8월까지 2개월간 일반시민 30여 명이 참여한 이번 교육과정은 무인멀티콥터(초경량비행장치조종자 1·3종) 국가자격증 취득을 목표로 드론 기초 이론, 항공안전법규, 비행 실습, 모의시험 대비 특강 등 실무 중심의 체계적인 커리큘럼으로 진행됐다.

그 결과 참여자 전원이 필기 및 실기시험을 통과해 100% 자격증 취득률을 달성했다.

평생능력개발원 관계자는 “이번 드론 자격과정은 지역사회와 함께하는 글로벌 인재 양성 모델의 대표 사례”라며 “앞으로도 4차 산업, 스마트 농업 등 다양한 분야와 연계한 실무형 시민교육을 지속 확대해 지역 기반의 혁신 생태계를 강화할 예정”이라고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

