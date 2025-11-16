李대통령 ‘국내투자’ 당부에…총수들 “대규모 투자·고용” 화답

이대통령 주재 ‘관세협상 후속 합동회의’…국내 투자 확대 및 지역 균형 발전 동참 약속 이재용 “국내투자 위축 우려, 5년간 매년 6만 명 고용"…AI 데이터 센터는 지방에 정의선 “현대차 5년간 125조”…구광모도 “100조원 투자 계획” 등 앞다퉈 내놔

이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 이재용 삼성전자 회장과 인사하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 16일 서울 용산 대통령실에서 주재한 ‘한미 관세 협상 후속 관련 민관 합동회의’에 참석한 국내 기업 총수들이 이 대통령의 ‘국내 투자’ 요청에 대규모 국내 투자 및 고용 확대 계획을 밝혔다.

더불어 지역 균형발전 위한 지역 투자계획도 제시했다.

이날 회의에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 여승주 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 수석부회장, 서정진 셀트리온 회장 등 7인의 기업인이 참석했다.

재계 총수들은 ‘이 대통령이 우려했던 대미 투자로 인한 국내 투자 축소는 없을 것이고, 오히려 국력 강화의 기회로 삼아 투자를 확대하겠다'고 약속했다.

이재용 회장은 “국내 산업투자와 관련한 우려가 일부 있겠지만, 그런 일이 없게 하겠다”며 “삼성은 투자 확대 및 청년 일자리 창출, 중소기업이나 벤처기업과의 상생에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

그러면서 "향후 5년간 매년 6만 명씩 국내에서 고용하겠다”며 R&D를 포함한 국내 시설 투자를 더욱 적극적으로 진행하겠다고 약속했다.

특히, 지역 균형 발전을 위해 앞으로 국내에 건립할 AI 데이터 센터는 수도권 이외의 지역에 짓는 것을 원칙으로 하겠다고 강조했다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽부터)과 이재용 삼성전자 회장, 정기선 HD현대 회장이 16일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 주재 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 대화하고 있다. /연합뉴스 제공

최태원 회장은 “국내 투자와 고용을 적극적으로 진행하겠다"고 호응했다.

최 회장은 당초 2028년까지 128조 원의 국내 투자를 계획했으나, 용인 팹 등 반도체 공정 첨단화로 600조 원 정도까지 투자가 이어질 수 있다고 추산했다.

고용은 매년 8000명 이상의 채용을 꾸준히 유지해 왔는데, (향후) 매년 1만4000∼2만명의 고용효과가 나타날 수 있다고 전망했다.

최 회장은 지방균형발전을 위해 “AWS는 영남권에, 오픈AI는 서남권에 AI 데이터 센터를 더 빠른 속도로 구축하겠다”고도 했다.

정의선 회장은 2026년부터 2030년까지 국내에서 125조 원 규모의 투자를 추진할 예정임을 밝히면서 이는 기존 계획 대비 약 8조 2000억 원 증가한 금액이라고 설명했다.

국내 전기차 전용 공장 신설을 통한 수출량 확대와 함께 AI 데이터센터 구축 및 로봇 완성품 제조·파운드리 공장 건설을 추진하고, 서남 해안권에 수전해 플랜트를 건설하겠다고 밝혔다. 고용은 내년에 1만 명 채용을 목표로 하고 있다.

이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 참석자들과 국기에 경례하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정기선 HD현대 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 여승주 한화그룹 부회장. 뒷줄 왼쪽부터 김용범 정책실장, 서정진 셀트리온 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김정관 산업통상부 장관, 위성락 국가안보실장. /연합뉴스 제공

구광모 회장은 향후 5년간 예정된 100조 원의 국내 투자 중 60%를 소재·부품·장비(소부장)에 대한 기술 개발과 확장에 투입해 협력사들과 동반 성장할 것이라고 밝혔다.

여승주 부회장은 핵 추진 잠수함 건조 성과에 경의를 표하면서 미국 필리조선소에 7조 원 이상 투자를 계획하고 있으며, 이는 국내 조선 사업 및 기자재 산업이 성장할 수 있는 새로운 시장 진출을 의미한다고 설명했다.

또 국내 조선·방산 분야에서만 향후 5년간 약 11조 원을 투자할 것이라고 했다.

정기선 수석부회장은 미국 조선산업 재건 과정에서 한국 국내 조선산업도 상호 호혜적으로 성장할 수 있는 방향으로 사업을 준비하겠다면서 향후 5년간 15조 원 규모의 국내 투자를 계획 중이라고 밝혔다. 이 중 7조 원은 조선·해양 분야에 투입해 디지털 전환과 생산 자동화 기술 확대를 추진할 것이라고 밝혔다.

특히 정 부회장은 전남 대불산업단지에 AI 조선기술 실증센터 등 AI 스마트 조선소 구축 기술 개발을 추진해 지방 분산 발전에 기여하겠다고 덧붙였다.

서정진 회장은 이 대통령의 “배짱, 뚝심”에 존경을 표하면서 미국 투자는 미국 정부가 원하는 대로 2조 원을 집행해 마찰 없이 진행하고, 국내는 송도와 오창, 예산에 3년간 4조 원을 시설 투자해 밸런스를 맞출 것이라고 했다.

서 회장은 지역균형 발전과 관련, 지방 근무 인력 문제 해결을 위한 지방정부와의 협력을 제시하기도 했다.

더불어 그는 “지방에 투자를 하는 데 가장 힘든 게 좋은 인력이 지방 근무를 안 하려는 것”이라며 “지방정부와 같이 협력해 대표적인 (성공) 케이스를 만들어 대통령께서 우려하시는 국내 투자, 지역균형 발전에 앞장서겠다”고 강조했다.

이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

서울=김준호 기자

