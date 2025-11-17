동학의 역사적 가치 재조명⋯서훈 법률 제정 가속화

지난 14일 동학농민혁명 관련 체 대표단과 간담회 진행한 김병기 민주당 원내대표

(앞줄 왼쪽부터)이윤영 공동대표, 진성준 의원, 김병기 원내대표, 안호영 의원, 박희승 의원, 박용규 상임대표, 주영채 상임의장, 이용길 회장 등이 지난 14일 진행된 간담회에 참석해 기념사진을 찍고 있다. /사진=동학농민혁명기념재단

김병기 더불어민주당 원내대표가 동학농민혁명 2차 봉기 참여자에 대한 서훈 추서 법률 제정에 강한 의지를 밝혔다.

김 원내대표는 지난 14일 국회 민주당 원내대표실에서 동학농민혁명 관련 단체 대표단과 간담회를 갖고 “정무위원회 논의가 야당 반대로 진척되지 못하고 있다”며 “당 차원에서 패스트트랙(신속처리안건) 지정으로 본회의 상정을 추진하겠다”고 말했다.

동학 관련 단체 대표단 10명이 참석한 이날 간담회에는 김병기 원내대표를 더불어, 안호영 기후에너지환경노동위원회 위원장, 진성준 의원, 박희승 의원이 참석해 서훈 법률 제정 필요성을 전달했다.

안호영 기후에너지환경노동위원장은 “지역구인 완주 삼례가 2차 봉기 출발지라는 점이 늘 자랑스럽다”며 “2차 봉기는 명백한 항일 봉기인 만큼 국가 차원의 예우가 필요하다”고 강조했다. 진성준 의원도 “지난해 정책위의장 시절 여야 합의 불발과 대통령 거부권 가능성으로 추진하지 못했다”며 “이제는 당론 채택으로 법률안을 처리해야 할 때”라고 밝혔다.

박희승 의원 역시 최근 국회 예산결산특별위원회에서 국가보훈부를 상대로 동학농민혁명 참여자 예우 필요성을 제기한 바 있다며 “당론 채택을 위해 적극 나서겠다”고 말했다.

대표단은 “내란을 극복해 세운 국민주권 정부라면 한국 민주주의의 뿌리인 동학농민혁명 희생자들에게 정당한 예우를 해야 한다”고 입을 모았다. 동학농민혁명기념재단 측은 “대통령과 민주당 지도부가 동학농민혁명의 가치를 여러 차례 강조해 온 만큼, 여당의 책임 있는 추진이 필요하다”고 했다.

모든 발언을 들은 김 원내대표는 “국회의원 다수가 필요성에 공감하고 있다. 야당 반대가 지속된다면 신속처리안건으로 지정해 본회의에서 반드시 통과시키겠다”고 밝혔다.

전현아 기자

