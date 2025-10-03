이전기사
[내년 지방선거 누가 뛰나-익산] 무주공산 쟁탈전 ‘불꽃경쟁’ 예고
[내년 지방선거 누가 뛰나-익산] 무주공산 쟁탈전 ‘불꽃경쟁’ 예고

송승욱 웹승인 2025-10-03 06:00

(위) 박종완 전 국민의힘 전북도당 대선 선거대책위원회 대변인, 심보균 전 행정안전부 차관, 임형택 조국혁신당 익산시지역위원장, 전정희 전 국회의원 (아래) 조용식 전 전북경찰청장, 최병관 전 전북특별자치도 행정부지사, 최정호 전 국토교통부 차관 (왼쪽부터, 가나다 순)

내년 익산시장 선거는 현 정헌율 시장의 3선 연임 제한으로 무주공산 상태로, 그 어느 때보다 치열한 접전이 예상된다.

현재 자천타천 하마평에 오른 후보군은 박종완 전 국민의힘 전북도당 대선 선거대책위원회 대변인, 심보균 전 행정안전부 차관, 임형택 조국혁신당 익산시지역위원장, 전정희 전 국회의원, 조용식 전 전북경찰청장, 최병관 전 전북특별자치도 행정부지사, 최정호 전 국토교통부 차관 등 7명이다.

우선 더불어민주당 내 경쟁이 뜨겁다. 차관, 행정부지사, 경찰청장 등 고위 관료 출신 후보군들이 일찌감치 민심 공략에 나서 분주한 모양새다.

심보균·최정호 전 차관과 조용식 전 전북경찰청장, 최병관 전 행정부지사 모두 연일 지역 곳곳을 누비며 시민들과의 스킨십을 이어가고 있다. 저마다 익산 발전을 이끌 적임자임을 강조하며 보폭을 넓혀 나가고 있다. 전정희 전 국회의원은 최근 출마 결심을 굳히고 본격 활동에 나설 계획으로 알려졌다.

국민의힘에서는 지역에서 유튜브 방송을 하고 있는 박종완 전 대변인이 주자로 나설 예정이다. 그는 끈질긴 집념과 노력으로 익산을 백제문화권에 포함시킨 장본인이라는 점을 부각하며 도전 준비를 하고 있다.

조국혁신당에서는 임형택 익산시지역위원장이 재도전에 나선다. 그는 익산의 변화를 위해서는 새로운 정치세력이 필요하다는 점을 강조하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#내년 지방선거 #익산시장 #무주공산 #쟁탈전 #불꽃경쟁 #정헌율 3선 제한 #김수흥 #박종완 #심보균 #임형택 #조용식 #최병관 #최정호
송승욱 ssw791221@naver.com
