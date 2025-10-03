[추석특집] 전북도지사 선거, 김관영·안호영 양자구도 재현이냐

김관영 지사와 국회의원 간 혈투 예고

모든 전북이슈 지사선거와 연계 불가피

조국혁신당 황현선, 진보당 강성희 출마 유력

(사진 위)진보당 강성희 전 국회의원, 김관영 전북도지사, 안호영 더불어민주당 국회의원 (아래) 더불어민주당 이원택 국회의원, 정헌율 익산시장, 조국혁신당 황현선 전 사무총장.(왼쪽부터, 가나다 순)

내년 6월 제9회 전국동시지방선거에서 있을 전북특별자치도지사 선거가 도내 현역 정치인 간 혈투로 번질 조짐이다.

지난 2022년 선거에서 맞붙었던 후보들은 인간적인 악연으로까지 번졌는데, 오는 전북지사 선거에서는 더 독한 승부가 예상되기 때문이다.

전북에서는 더불어민주당을 중심으로 유력 후보군이 형성돼 있으며, 사실상 전북지사 경선이 당락을 결정지을 것으로 예상된다.

전북도지사 민주당 후보군은 현직 지사인 김관영 도지사와 현역 3선 의원인 안호영 국회 환경노동위원장, 재선인 이원택 전북도당위원장, 3선 연임 제한에 걸린 정헌율 익산시장의 출마가 유력하게 거론되고 있다.

이중 김 지사와 안 의원 그리고 정 시장은 다른 정치적 선택지가 한정적이기 때문에 출마가 확실시 되고 있다.

이 의원 역시 내년 도지사 선거 출마를 사실상 공식화했다.

이 의원은 지난 2일 오후 SNS을 통해 "오늘 도당위원장직을 사직한다. 끝까지 임기를 다하지 못해 송구하다"며 "그 누구도 흔들 수 없는 가장 강력한 전북을 만드는 길에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

민주당 최고위원회는 당규에 따라 지방선거에 출마할 전국 시·도당 위원장의 사퇴 시한을 2일로 확정한 바 있다. 이에 따라 이 의원의 사직은 도지사 출마를 위한 사실상의 출사표로 해석된다.

항상 도지사 후보군으로 거론됐던 김윤덕 국토교통부 장관은 이번 지선에선 출마하지 않을 것이란 게 현재 지역정가 내 중론이다.

오는 지방선거는 김관영 도정 4년 간의 재평가 성격도 띠고 있다. 새만금·교통인프라·올림픽·대기업 유치·행정통합 등 굵직한 도정 현안들 역시 이미 정치 쟁점으로 번지는 모양새다.

다만 안, 이 의원 역시 현직 정치인으로 그동안의 업적과 정치적 이미지를 잘 구축하는 것이 관건이다. 정 시장은 광역 단위 이슈에 대해 이렇다 할 행동은 하지 않고 있으나 명절을 기점으로 도내 곳곳에 현수막을 내거는 등 대외 인지도 올리기에 집중하는 모습이 포착됐다.

매번 전북도지사 후보를 냈던 국민의힘은 윤석열 전 대통령의 내란 혐의와 극우 논란으로 인해 그나마 낮았던 지지율이 바닥을 드러내면서 후보를 낼 수 있을지 여부부터가 관건이다.

만약 후보를 낸다해도 지난 전북지사 선거에 나섰던 조배숙 전북도당위원장은 이번 선거에는 출마하지 않기로 했다. 후보로 나서면 국회의원직을 던져야 해서다. 조 의원은 당선 가능성이 희박한만큼 다른 후보자를 발굴하고 있다.

조국혁신당에서도 100% 후보를 낼 전망이다. 후보군으로는 조국 대표의 최측근인 황현선 전 사무총장 등이 거론된다. 이밖에 남원 출신인 강경숙 국회의원 등도 일부 물망에 오르고 있으나 강 의원 역시 비례대표 국회의원직을 포기하지 않을 가능성이 높다.

진보당에서는 이미 전주을 국회의원을 지낸 강성희 전 의원을 전북도지사 후보로 이미 확정지은 상태다.

김재연 진보당 상임대표는 29일 국회 의원회관에서 기자간담회를 열고 “광역단체장을 반드시 포함한 지방자치단체장을 최소 5곳 이상을 당선시키겠다”면서 전북지사 후보에 강 전 의원을 거론했다.

