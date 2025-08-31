[현장 속으로] 잔인한 학대 당했지만 사람 그리워하는 '포근이' 만나보니

7월 정읍서 학대 당한 채 발견⋯경기도서 회복 후 새 가족 찾는 중

전문가 "명확하고 강화된 동물 학대 처벌 규정·사육 금지법 필요"

동물자유연대 활동가와 지내고 있는 포근이. 김문경 기자

“심각한 학대 사건을 겪고 구조된 만큼, 사람의 포근한 손길을 받으면서 학대의 기억을 잊었으면 좋겠다는 의미를 담아서 '포근이'라고 이름을 지었어요.”

지난달 29일 경기도에 위치한 동물자유연대 '온' 센터. 250여 마리의 유기 동물을 보호 중인 해당 센터에서 만난 강아지 ‘포근이’는 처음 본 사람에게도 적극적으로 먼저 다가와 꼬리를 흔들면서 반겼다. 담당 활동가의 손에 얼굴을 비비며 편안히 앉아 있는 포근이의 모습에서 학대의 흔적은 찾아보기 어려웠다.

구조 당시 사진 /동물자유연대

지난 7월 15일 두 살배기 유기견 포근이는 정읍시의 한 하천 다리 밑에서 구조됐다.

당시 포근이는 학대자에 의해 농기구로 머리 부위를 심하게 맞았고, 관련 신고를 접수한 경찰이 학대자를 쫓는 과정에서 자루에 담긴 채 다리 밑으로 던져지기까지 했다.

머리와 눈을 크게 다친 포근이는 심한 출혈로 인해 시간이 지체됐다면 자칫 생명이 위태로울 수 있는 상황이었다.

다행히 현장을 목격한 정읍경찰서 경찰관들이 신속하게 구조를 진행했고, 덕분에 포근이는 인근 동물 병원으로 늦지 않게 이송돼 수술을 받을 수 있었다.

정읍의 한 동물 병원에서 치료를 마친 포근이는 소유자를 확인하는 몇 주간의 공고 절차를 거쳐, 현재 온 센터에서 지내면서 가족을 찾고 있다.

온 센터 관계자는 “천성이 쾌활한 덕분인지 잠깐의 적응 기간만 거친 뒤 봉사자·활동가 분들과도 잘 생활하고 있다”며 “당시 많이 다쳤던 사진을 보고 마음이 아팠는데, 다행스럽게도 너무 잘 지내주고 있어서 이제 함께할 가족만 만나면 될 것 같다”고 전했다.

회복 후 온 센터에서 생활 중인 포근이. /동물자유연대

포근이의 구조를 진행했던 동물보호단체는 이러한 동물 학대 사례가 매년 꾸준히 적발되고 있음에도 관련 처벌이 아직 약하게 이뤄지는 측면이 있다고 지적했다.

동물자유연대 관계자는 “전국적으로 동물 학대 피해가 꾸준히 발생하고 있지만, 그간 동물 학대 사건의 경우 처벌 수위가 벌금형이나 집행 유예로 그치는 경우가 많았다”며 “최근 새로운 동물 학대 처벌 양형 기준안이 발표됐는데, 이를 제대로 적용해 잔혹한 동물 학대 행위에 대한 처벌 수위를 높여야 한다”고 말했다.

실제 이와 같은 동물보호법 위반 사례는 전북에서 꾸준히 발생하고 있었다.

전북경찰청에 따르면 최근 3년(2022~2024년)간 도내에서 발생했던 동물보호법 위반 사건은 총 126건으로, 2022년 37건, 2023년 52건, 2024년 37건이었다.

전문가는 동물 보호 관련 법안 정비와 전담 조직을 마련해야 한다고 제언했다.

이웅종 연암대학교 동물보호계열 교수는 “현재 어느 정도 행위를 동물 학대로 판단할 것인가에 대한 기준점과 매뉴얼이 구체적이지 못하다”며 “동물보호법 강화 추세에 맞춰서 더욱 명확하고 강화된 동물학대 처벌 규정이 필요하다”고 설명했다.

그러면서 “동물 학대 전과가 있는 인원이 동물을 키우지 못하게 하는 ‘사육 금지법’을 빠르게 도입할 필요성도 있다”며 “또한 아직 동물 보호에 관한 인식이 제대로 자리 잡지 않은 곳도 있는 만큼, 관련 인식을 홍보·교육하고 관리 감독을 할 수 있는 전담 조직도 구성해야 한다”고 강조했다.

