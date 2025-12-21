장수군의회, 2025년 결산 제380회 제2차 정례회 폐회

2026년도 세입·세출 예산 5108억 원 확정

제380회 장수군의회 제2차 정례회 본회의장 전경 /사진제공=장수군의회

장수군의회(의장 최한주)는 19일 제380회 제2차 정례회 제4차 본회의를 열고 30일간의 회기 일정을 마무리했다.

이번 정례회는 올해 의정 활동을 마무리하는 회기로 행정사무감사와 조례안 심사, 2025년도 제2회 추가경정 예산안, 2026년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 심사 등 주요 안건을 중심으로 운영됐다.

행정사무감사특별위원회(위원장 한국희)는 11월 20일부터 28일까지 전 부서와 장수한우지방공사를 대상으로 감사를 실시해 시정 7건, 처리 72건, 개선 요구 39건 등 총 118건을 지적하고 집행기관에 개선을 요구했다.

예산결산특별위원회(위원장 이종섭)는 12월 1일부터 18일까지 2025년도 제2회 추가경정 예산안과 2026년도 예산안을 심사했다.

이날 군의회는 본회의에서 2025년도 제2회 추가경정 예산안 4949억 원을 원안 가결했다.

또 2026년도 세입·세출 예산안은 일반회계에서 11건 29억 2768만 7000원을 감액하고 6건 4억 9000만 원을 증액, 특별회계 1건 2억 원을 감액해 총 5108억 원 규모로 수정 가결됐다.

이어 이종섭 의원이 대표 발의한 ‘장수군 행복콜택시 운행에 관한 조례 일부개정조례안’과 장수군수가 제출한 ‘2026년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획안’도 함께 의결됐다.

이와 함께 최한주 의원은 ‘장수군 농공단지 활성화 및 관리체계 개선 촉구’를 주제로 군정 질문에 나섰고 유경자 의원은 ‘장수군 공로자 예우의 공백과 제도 정비 필요성’을 제기하며 집행부의 대책 마련을 촉구했다.

한편 본회의에 앞서 행정사무감사 기간 성실한 자료 제출과 답변으로 감사에 모범을 보인 최석원 산림과장과 조민경 기획조정실 주무관에게 장수군의회 의장 표창이 수여됐다.

장수=이재진 기자

