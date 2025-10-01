[현장] 추석 명절 긴 연휴 앞두고 전통시장도 ‘북적’

시민들 "명절 앞두고 가족들과 함께 먹을 식재료 사러 시장 방문"

상인들 "추석 대목에 민생회복지원금, 행사 등 열리니 손님 늘어"

30일 남부시장을 둘러보고 있는 시민들. 김문경 기자

“명절에 가족들과 만나 함께 먹을 음식을 사러 왔습니다.”

지난달 30일 오전 8시께 전주시 완산구 남부시장 상인들은 손님맞이에 분주했다. 가게 셔터를 올린 상인들은 매장 진열을 점검하고 들어온 상품을 확인하는 등 오전 장사를 위한 준비에 열을 올렸다. 평일 오전 이른 시간대였지만 시장 내부에는 시민과 관광객 등 손님들이 하나둘 찾아왔고, 손님들은 상인들과 반갑게 인사를 나누고 구매할 만한 상품이 있는지 둘러보기 시작했다.

이날 시장에서 만난 서모(70대) 씨는 “명절 때 가족들과 먹을 겉절이를 담그려고 배추 가격을 좀 알아보러 왔다”며 “명절을 앞둬서 그런가 많이들 와서 물건을 사는 것 같다”고 웃었다.

박정철(64) 씨는 “평일인데도 생각보다 사람들이 많이 왔다”며 “조만간 추석 때 제사상에 올릴 과일이나 음식을 사려고 하는데, 가격이 좀 괜찮게 있는지 확인해 보려고 왔다”고 말했다.

김모(70대) 씨는 “내일부터 전통시장 환급 행사가 진행된다고 들었다”며 “사람이 좀 적을 때 미리 구매할 물건이 있는지 보러왔다”고 전했다.

같은 날 전주 중앙시장, 모래내시장 등 다른 전통시장도 명절을 준비하기 위해 찾아온 손님들로 북적였다. 매장에서 원하는 수산물과 농산물을 몇 소쿠리씩 산 시민들은 양손 가득 구매한 물건을 든 채 다른 가게를 둘러보기 위해 자리를 떠났다.

이처럼 오랜만에 찾아온 대목에 전통시장 상인들도 큰 기대를 나타냈다.

남부시장에서 농산물을 판매하고 있는 조영주(71) 씨는 “최근 민생회복지원금도 지급되고 추석도 다가오고, 행사도 많이 열리니 손님들이 많이 찾아오신다”며 “명절 이외 기간에도 전통시장에서 여러 행사를 진행하면 더 좋을 것 같다”고 말했다.

축산물을 판매하는 길모(70대) 씨는 “10월 1일부터 본격적으로 전통시장 환급 행사가 시작되는데, 손님이 많이 오실 것 같다”며 “연휴가 너무 길다 보니 해외로 가시는 분들도 많을 것 같아서 좀 걱정스럽긴 하지만 대목이니 기대하고 있다”고 했다.

콩나물과 두부를 판매하는 김혜영(58) 씨는 “얼마 전까지는 너무 덥다 보니 상인들도 힘들었고, 고객들도 잘 나오지 않으셔서 정말 쉽지 않았다”며 “날도 시원해지고 추석도 다가오니 손님도 많이 오시고 훨씬 상황이 좋아진 것 같다”고 설명했다.

전통시장 상인회는 명절 기간 찾아오는 고객들이 불편을 겪지 않도록 최선을 다하겠다고 전했다.

남부시장 상인회 관계자는 “간혹 전통시장 환급 행사 진행 중 고객들에게 갈 몫을 챙기려고 갑자기 가격을 올려서 파는 사람들이 있는데, 이는 당장의 이익을 위해 고객들을 저버리는 행위”라면서 “상인회는 이런 행위를 철저히 확인하고 방지해 시장을 찾은 시민들께서 좋은 기억만 가지고 돌아가실 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

한편, 농림축산식품부와 해양수산부의 지원으로 진행되는 전통시장 환급 행사는 1일부터 오는 5일까지 진행될 예정이다. 행사 기간 동안 전통시장에서 농축산물·수산물을 6만 7000원 이상 구매했을 시 2만원, 3만 4000원 이상 구매했을 시 1만 원을 온누리상품권으로 환급 받을 수 있다.

