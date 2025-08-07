하림, 중앙백신연구소와 가금질병 백신 공동 개발한다

가금질병 통합 솔루션 구축 업무협약 체결…하림 현장 데이터와 중앙백신의 R&D 역량 결합

전염성 기관지염(IB) 변이주 바이러스 대응 신규 백신 개발…국내 가금산업 경쟁력 강화 기대

㈜하림(대표이사 정호석)이 지난 6일 ㈜중앙백신연구소(대표이사 윤인중)와 가금질병 통합 솔루션 구축을 위한 업무협약을 체결하고 있다./사진 제공=하림

종합식품기업 ㈜하림(대표이사 정호석)이 국내 최고 수준의 동물용 백신 전문 기업인 ㈜중앙백신연구소(대표이사 윤인중)와 손잡고 가금질병 예방을 위한 백신 공동 개발에 나섰다.

㈜하림은 지난 6일 중앙백신연구소 본사에서 주요 관계자들이 참석한 가운데 가금질병 통합 솔루션 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 빈번하게 발생하는 전염성 기관지염(IB) 변이주로 인한 국내 양계 농가의 생산성 저하 및 피해를 최소화하고, 국내 양계 산업의 안정적인 성장을 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 하림은 전국 계약 농가의 호흡기 질병 발생 현황을 모니터링하고, 원인이 되는 IB 바이러스의 샘플과 정보를 확보해 데이터베이스를 구축하는 역할을 맡는다. 중앙백신연구소는 하림이 제공한 균주 샘플과 데이터를 활용해 다양한 변이주에 대응할 수 있는 새로운 백신을 개발하고 상용화하는 과정을 담당한다.

하림은 이번 연구 협력이 단순한 기술 제휴를 넘어, 양사의 핵심 역량을 결합해 강력한 시너지를 창출하는 상생 발전의 첫걸음이 될 것으로 기대하고 있다.

중앙백신연구소의 고도화된 백신 개발 및 제조 기술력에 하림의 체계적인 농장 관리 및 질병 데이터 분석 노하우가 더해져, 가금 질병을 효과적으로 예방하고 생산성을 향상시키는 획기적인 솔루션이 탄생할 것으로 전망된다.

정호석 대표이사는 “이번 협약은 백신 개발을 위한 단순한 협력을 넘어, 양사의 상생 발전과 새로운 기술 혁신으로 미래 성장 동력을 확보하는 매우 가치 있는 첫걸음”이라며 “양사의 긴밀한 협력을 통해 지속가능한 축산업의 미래를 여는 중요한 역할을 해내고, 궁극적으로 국내 가금산업의 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있도록 함께 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

