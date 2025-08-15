‘반전의 도시 익산’ 올해 들어 세 번째 인구 순증

3월 308명, 4월 161명 이어 7월 41명 증가…출생아 수도 102명 기록하며 반등 조짐

정부 정책 변화 신속 대응, 현장 중심 대시민 홍보, 꾸준한 정주 여건 개선 노력 결실

익산시가 중앙정부와의 협력을 강화하기 위해 행정안전부를 찾아 인구관심지역 권리 확보를 건의하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 올해 들어 세 번째 인구 순증을 기록했다. 전국적인 인구 감소 추세 속에서 다방면에 걸친 정주 여건 개선 노력이 성과로 이어지고 있다는 평가가 나온다.

14일 시에 따르면, 지난 7월 말 기준 익산 인구는 26만 7659명으로 전월 대비 41명 늘었다. 지난 3월 308명, 4월 161명에 이어 세 번째 순증이다. 특히 지난해 9월부터 이어진 증가세가 올해까지 꾸준히 이어지고 있다.

7월은 대학 종강과 하반기 취업으로 청년층 유출이 많은 시기인 만큼 의미를 더한다. 최근 3년(2022~2024년)간 7월마다 평균 364명이 감소했던 것을 감안하면, 올해 증가세는 이례적이다. 더욱이 지난 3월 이후 신규 공동주택 입주가 없었음에도 지난달 순증을 기록해 여러 물리적 여건을 뛰어넘은 정책 성과로 평가된다.

출생아 수 역시 반등 조짐을 보이고 있다. 2022년 이후 줄곧 두 자릿수에 머물렀던 시 출생아 수는 지난달 102명을 기록했다. 출생률 회복은 장기적으로 자연 감소폭을 줄이는 긍정적 신호다.

시는 이러한 성과를 정부 정책 변화에 맞춘 신속 대응과 현장 중심 대시민 홍보, 꾸준한 정주 여건 개선 노력에서 찾고 있다.

최근 시는 여름휴가철을 맞아 미륵사지휴게소를 비롯해 보석박물관, 백제왕궁박물관 등지에서 인구정책 홍보물을 배포했다. 또 해설사 교육을 통해 관광 안내와 함께 시 인구정책을 홍보하도록 했다.

아울러 입주 물량이 남아 있는 아파트 분양사무소와 인근 부동산을 직접 방문해 다른 지역 시민이 익산에 정착할 수 있도록 분양 상담 시 실질적인 인구정책 정보를 제공했다.

제도적 지원 체계 구축에도 열을 올리고 있다. 시는 중앙정부와의 협력을 강화하기 위해 행정안전부를 찾아 인구관심지역 권리 확보를 건의하는 등 지방소멸대응기금 및 생활인구 정책 관련 법 개정에도 적극 대응했다.

앞으로는 생활인구를 지역 활력 지표로 삼고 체류형 관광사업 확대를 추진하고 외국인 유입 정책을 강화해 유입–정착–통합–협의체 구축이라는 선순환 구조를 정착시킨다는 방침이다. 이를 통해 단기적 인구 증가를 넘어 지속가능한 인구 구조로 전환을 꾀한다는 구상이다.

정헌율 시장은 “전국적인 인구 감소 시대에 우리 익산이 보여준 순증세는 값진 성과이며, 더 큰 변화를 이끌 전환점”이라며 “시민과 함께 희망의 도시, 반전의 도시를 반드시 완성하겠다”고 말했다.

