하림, 닭고기 특수부위로 안주 간편식 시장 공략

신선한 국내산 닭발로 만든 별미 ‘닭발편육’ 2종 출시

간편함·별미 조화 원하는 소비자들에게 큰 호응 전망

종합식품기업 ㈜하림이 21일 익산에서 신제품 설명회를 열고 별미 ‘닭발편육’ 2종(매콤·갈릭)을 소개하고 있다./사진=송승욱 기자

종합식품기업 ㈜하림(대표이사 정호석)이 닭고기 특수부위에 대한 수요가 증가함에 따라 차별화된 맛과 품질로 안주 간편식 시장 공략에 나섰다.

하림은 21일 신제품 설명회를 열고 신선한 국내산 닭발을 더욱 쫄깃하면서 색다르게 즐길 수 있는 별미 ‘닭발편육’ 2종(매콤·갈릭)을 선보였다.

앞서 손질이 까다로운 닭고기 특수부위를 간편식으로 선보인 ‘직화 무뼈 닭발’과 ‘직화 닭목살’을 출시한 바 있는 하림은 이번에 탄력 있는 식감과 진한 풍미를 살린 ‘닭발편육’을 새롭게 선보이며 선택의 폭을 넓혔다.

이 닭발편육은 HACCP 인증을 획득한 100% 국내산 무뼈 닭발을 12㎜ 두께로 잘게 다진 뒤 편육 형태로 만든 냉장 간편식으로, 쫀득하게 씹히는 닭발 특유의 식감과 감칠맛을 그대로 살렸다.

단백질과 콜라겐이 풍부해 다이어트나 건강 식단 관리 중에도 부담 없이 즐길 수 있고, 조리 부담도 없어 혼술 안주는 물론 간식이나 손님맞이 요리로도 제격이다.

아울러 이날 하림은 2030 MZ 세대를 주 타깃으로 매운맛 대표 브랜드 동대문엽기떡볶이와 협업해 출시한 ‘맛닭가슴살 엽떡맛’도 소개했다.

하림 관계자는 “고물가 시대에 외식 대신 집에서 혼술을 즐기는 사람들이 많아지면서 안주로 즐기기 좋은 닭발이나 닭목살 등 닭고기 특수부위의 수요가 꾸준히 증가하는 추세”라며 “냉장고에서 꺼내 바로 즐길 수 있는 닭발편육과 매력적인 매운맛의 닭가슴살은 간편함과 별미의 조화를 모두 원하는 소비자들에게 큰 호응을 얻을 것”이라고 말했다.

하림 ‘닭발편육’ 2종(매콤·갈릭)/사진 제공=하림

하림 ‘맛닭가슴살 엽떡맛’/사진 제공=하림

