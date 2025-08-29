김제시, 반려동물 자진신고 기간 운영

김제시청 전경.

김제시는 성숙한 반려동물 문화 정착 및 유실, 유기동물 발생 예방을 위해 9월 1일부터 10월 31일까지 2차‘동물등록 자진신고 기간’을 운영한다고 밝혔다.

동물등록제 인지도가 매년 높아지고 있지만 여전히 제도를 알지 못해 반려동물을 등록하지 않은 사례가 있어 자발적 등록을 유도하기 위해 상반기에 이어 자진 신고 기간을 추가 운영한다.

동물보호법에 따르면 등록 대상은 주택 또는 준주택, 그 외 장소에서 반려 목적으로 기르는 2개월령 이상의 개는 동물등록 대행기관(동물병원·동물판매업소 등)을 통해 반드시 등록해야 한다. 또한 소유자의 주소·연락처, 소유자 변경 등 등록 정보가 바뀌면 반드시 변경신고를 해야 한다.

자진신고 기간 신규 등록이나 변경 신고를 하지 않을 경우 단속에 적발되면 미등록은 최대 60만 원, 변경신고 미이행은 최대 40만 원의 과태료가 부과된다.

자진신고 대상은 미등록 소유자와 소유자 변경, 주소·전화번호 변경, 동물 유실·사망 등을 신고하지 않은 소유자다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지