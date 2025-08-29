익산에서 ‘6·15 남북공동성명 25주년 기념 평화 콘서트’ 열린다

가수 홍순관/사진 제공=㈔남북문화교류협회 전북지부

6·15 남북공동성명 25주년을 맞아 남북 교류와 평화를 기원하는 콘서트가 익산에서 펼쳐진다.

㈔남북문화교류협회 전북지부(지부장 김경원 원광디지털대학교 특임교수)와 원광디지털대학교 한국복식과학학과(교수 지수현)에 따르면, 오는 9월 19일 오후 7시 30분 원광대학교 60주년 기념관에서 ‘생명과 평화를 여는 춤추는 평화 콘서트’가 진행된다.

이번 공연에서는 진보적 문화와 예술을 매개로 사회적 메시지를 전달해 온 가수 홍순관이 무대에 올라 노래와 평화 이야기를 들려준다. 평화와 기후를 주제로 한 ‘쌀 한 톨의 무게’, ‘조율’, ‘나처럼 사는 건’, ‘힘내라 맑은 물’ 등을 부르며 관객들과 소통할 예정이다.

아울러 하나 된 민족으로 한복을 함께 입었던 추억과 현재적 전통복식 역사를 가진 분단 전의 한민족을 소환하는 한복 전시도 진행된다.

김경원 ㈔남북문화교류협회 전북지부장은 “이번 공연을 통해 노래 속에 숨어 있는 남북문화에 대한 인식과 평화교육의 메시지가 세월의 깊이가 묻어나는 일상에 자연스럽게 닿길 바란다”고 공연 취지를 설명했다.

이어 “우리는 때때로 잊곤 하지만, 평화는 특별한 공간에만 존재하는 것이 아니라 자연처럼 우리 곁 어디에나 있고 누구에게나 열려 있어야 한다”고 피력했다.

