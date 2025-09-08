남원시의회, 지역사랑상품권 사용처 확대 촉구

이기열 의원 대표발의…농협 경제사업장 포함·지자체 자율성 강화 요구

남원시의회 이기열 의원/전북일보 DB

남원시의회가 지역사랑상품권 사용처를 확대해 달라고 정부에 촉구했다.

농촌 주민의 생활 불편을 해소하고 제도의 실효성을 높이기 위해 가맹점 기준 완화와 제도 개선이 필요하다는 입장이다.

시의회는 8일 열린 제274회 임시회 제1차 본회의에서 이기열 의원이 대표발의한 ‘지역사랑상품권 사용처 확대 촉구 건의안’을 채택했다.

이 의원은 농촌 주민들의 주요 생활 거점인 농협 경제사업장이 사용처에서 제외된 문제를 지적하며, 주민 편익 보장을 위해 제도 개선이 시급하다고 강조했다.

이날 건의안에 따르면, 정부는 지난 2023년 지역사랑상품권 발행지원 사업 지침을 개정해 ‘연 매출 30억원 초과’ 사업장을 가맹점 등록에서 배제했다.

이로 인해 하나로마트와 농자재·유류 판매장 등 농협 경제사업장이 사용처에서 빠지면서, 교통 여건이 열악한 농촌 주민들이 생필품과 영농자재를 상품권으로 구매하지 못하는 불편이 발생했다.

지속적인 문제 제기에 따라 정부는 지난 6월과 8월 잇따라 운영 지침을 손질해 면 지역 하나로마트 일부를 가맹점으로 허용했다.

이에 따라 전국 121곳의 하나로마트와 민생회복 소비쿠폰 사용처에 포함된 658곳에서 상품권 사용이 가능해졌다.

그러나 전국 읍·면 지역 하나로마트 1600여곳 가운데 절반 이상과 농자재·유류 판매장은 여전히 제외돼 근본적 해결에는 한계가 있다는 지적이다.

이 의원은 “농촌 주민의 접근성과 편의를 위해 읍·면 농협 경제사업장을 사용처에 포함해야 한다”며 “지역 여건에 맞게 가맹점 기준과 할인율을 지자체가 자율적으로 결정할 수 있도록 권한을 확대해야 한다”고 밝혔다.

