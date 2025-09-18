10월 한달 내내 '전주페스타'⋯지역 축제 잇따라

한지산업대전, 예술난장, 비빔밥축제, 막걸리축제

2024 전주비빔밥 축제 /전주시

'2025 전주페스타'가 10월 한 달 내내 이어진다.

전주시는 10월 한 달간 지역 곳곳에서 전주국제한지산업대전, 전주예술난장, 전주비빔밥축제, 전주막걸리축제 등 다양한 축제들이 개최된다고 18일 밝혔다.

다음 달 2일부터 4일까지 한국전통문화전당에서 열리는 전주국제한지산업대전은 한지를 주제로 한 패션쇼와 전시, 공예 체험 등으로 꾸려진다.

다음 달 17일부터 19일까지 팔복예술공장 일대에서 펼쳐지는 전주예술난장은 예술가와 시민이 함께하는 축제의 장으로 만든다. 둘째 날, 셋째 날에는 31개 공연팀이 거리 공연을 한다. 아트 경매, 푸드 플리마켓 등 부대행사도 준비돼 있다.

전주비빔밥축제는 다음 달 24일부터 26일까지 전주월드컵경기장 일대에서 진행된다. 시민이 참여하는 대형 비빔 퍼포먼스, 전주를 대표하는 20개의 레트로 비빔밥 거리, 전 세계 비빔 음식을 맛볼 수 있는 세계 비빔존 등 다채로운 프로그램이 축제를 채운다.

비빔밥축제 첫째 날 야간에는 전주페스타 축하 무대가 이어진다. 축하 무대에선 하계올림픽 유치를 염원하는 홀로그램쇼, 멀티미디어쇼가 펼쳐진다. 둘째 날, 셋째 날 야간에는 지역 예술인, 어린이 공연이 각각 무대에 오른다.

전주페스타의 대미를 장식하는 행사는 전주막걸리축제다. 다음 달 31일 전주비전대 대운동장에서 열리는 막걸리축제에는 삼천동 막걸리골목 등 전주 대표 막걸리 업소들이 참여한다. 올해는 MZ막걸리존을 조성하고, 전주전통술박물관과 연계한 체험 프로그램을 운영하는 등 차별화된 콘텐츠를 선보인다.

