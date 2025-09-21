‘터놓고 얘기합시다’...정헌율 익산시장, 25일 시청 로비에서 시민 타운홀미팅

25일 시청 1층 로비…시민 누구나 자유롭게 참여 가능

정책 공유·시민 소통…시정 운영 투명성·신뢰 제고 기대

정헌율 익산시장 ‘시민과 함께하는 타운홀미팅’ 포스터/사진 제공=익산시

정헌율 익산시장이 시민을 직접 만나는 ‘소통의 장’을 마련했다.

시는 오는 25일 오후 2시 시청 1층 로비에서 ‘시민과 함께하는 타운홀미팅’을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 타운홀미팅은 시가 추진 중인 정책에 대한 정확한 정보를 시민들에게 전달하고 다양한 의견을 듣기 위해 마련됐다.

1부에서는 사전 시민 의견 조사를 통해 선정된 관심이 높은 주요 정책들을 정 시장이 직접 설명하는 정책 토크가 진행된다. 시민들이 궁금해하는 정책 배경과 추진 과정 등을 시장이 진솔하게 풀어내는 시간이다.

2부는 시민들이 직접 시장에게 질문하고 의견을 제시하는 쌍방향 소통의 시간으로, 자유롭고 열린 분위기 속에서 다양한 목소리가 오갈 예정이다.

시는 이번 타운홀미팅을 통해 시정 운영의 투명성을 높이고 시민 중심의 정책 추진에 한 걸음 더 다가설 수 있을 것으로 기대하고 있다.

타운홀미팅은 별도의 사전 신청 없이 참여를 원하는 시민 누구나 현장에서 자유롭게 참석 가능하다.

정 시장은 “시민과의 소통이 곧 시정 발전의 원동력”이라며 “이번 타운홀미팅을 통해 시민들께서 시정 전반에 대해 올바른 정보를 얻고, 더 나아가 정책 결정의 주체로 함께할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지