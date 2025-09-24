이전기사
전북일보로고

[한 컷 미술관] 서혜연 개인전: Table-끝 없는 이야기
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-24 21:00 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 문화 chevron_right 한컷 미술관
외부기고

[한 컷 미술관] 서혜연 개인전: Table-끝 없는 이야기

기고 웹승인 2025-09-24 18:40 수정 2025-09-24 18:40

image
서혜연 개인전: Table-끝 없는 이야기

한 컷 미술관

서혜연 개인전: Table-끝 없는 이야기

2025. 9. 8 ~ 26

갤러리 숨

 

미술가: 서혜연

명  제: 나의 특별한 테이블

재  료: 캔버스 위에 아크릭

규  격: 116.8x91.0cm

제작년도: 2024

 

작품설명:

분절한 회색 배경에 외롭게 뜬 초승달을 배경으로 구두를 신은 테이블, 그 위에 놓인 의인화된 향수병. 당당하지만 온화한 여인의 시선이 관자를 사로잡는다. 미술가의 무의식 속에 잠재한 각인된 형상들을 반추해서 새로운 사유를 끌어내 질문한다. “당신은 무엇을 욕망하는가?”라고.

 

미술가 약력:

서혜연은 서울·니스·전주에서 20회 개인전, 전업작가회, 전북구상작가회, 색깔로 만난 사람들, 전주 누드크로키, 아트워크 회원으로 활동하고 있다. 

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

한컷 미술관

우마 지도리 특별전: 한국·인도 국제교류 지도리 프로젝트 주미희: 색깔로 만나 사람들전 김경은 개인전: 삶의 반올림 주인영: 풍경채집전 김승연 한지조형전-일상과 감정의 집합 최원 개인전: 백색소음 등불을 켰다: 연석산우송미술관 10주년 기획전 풍경채집 전: 포착한 감성들 소채남 개인전: 물빛에 스민 시간들 두 개의 지금전: 2025 한국·프랑스 국제교류전

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#서혜연 개인전 #Table-끝 없는 이야기
기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 문화뉴스
문화섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr