[한 컷 미술관] 서혜연 개인전: Table-끝 없는 이야기

서혜연 개인전: Table-끝 없는 이야기
2025. 9. 8 ~ 26
갤러리 숨
미술가: 서혜연
명 제: 나의 특별한 테이블
재 료: 캔버스 위에 아크릭
규 격: 116.8x91.0cm
제작년도: 2024
작품설명:
분절한 회색 배경에 외롭게 뜬 초승달을 배경으로 구두를 신은 테이블, 그 위에 놓인 의인화된 향수병. 당당하지만 온화한 여인의 시선이 관자를 사로잡는다. 미술가의 무의식 속에 잠재한 각인된 형상들을 반추해서 새로운 사유를 끌어내 질문한다. “당신은 무엇을 욕망하는가?”라고.
미술가 약력:
서혜연은 서울·니스·전주에서 20회 개인전, 전업작가회, 전북구상작가회, 색깔로 만난 사람들, 전주 누드크로키, 아트워크 회원으로 활동하고 있다.
문리 (미술학 박사, 미술평론가)
