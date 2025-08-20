[한 컷 미술관] 김승연 한지조형전-일상과 감정의 집합

Trend news
김승연 한지조형전: 일상과 감정의 집합
2025. 8. 26 ~ 9. 7
청목미술관
미술가: 김승연
명 제: 선율
재 료: 줌치 한지
제작년도: 2025
작품설명:
한지는 촘촘한 발에 종이를 떠서 말린다. 이 종이가 마르기 전에 손으로 주무르고 치대서 독특하고 자연스러운 주름이 생기는 게 줌치다. 이런 줌치 기법을 기반으로 자기 일상과 감성들을 덧대고 쌓아 올린 노동집약적 작업으로 자연과 일상을 담아낸 것. 한지에 자연스럽게 스민 색상이 편안함을 선물하고 있다.
미술가 약력:
김승연 작가는 원광대학교 미술대학에서 서양화를, 일본 동경 학예대학원에서 미술교육을 전공했으며, 미술 교사로 활동하고 있다.
문리 (미술학 박사, 미술평론가)
