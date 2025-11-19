이전기사
[한 컷 미술관] 이적요 개인전 : 몰입의 속도

기고 웹승인 2025-11-19 17:35 수정 2025-11-19 17:35

이적요 개인전 : 몰입의 속도

2025. 11. 11 ~ 11. 24

교동미술관 2관

미술가: 이적요

명 제: Tiempo Y Silencio

재 료: 천 위에 아크릴·바느질 드로잉

규 격: 229.0x114.0cm

제작년도: 2025

작품설명: 꽃과 책을 든 두 여인은 감성과 이성을 상징하지만, 같은 시간을 기다리며 우수에 찬 분위기로 연결되어 있다. 배경은 노동집약적인 바느질 드로잉으로 작가가 수집한 오브제와 아포리즘적 문구, 시간의 숫자들이 빼곡하게 채워져 있다. 결국, 이러한 조합은 두 인물이 머무는 공간 속 기다림과 고독의 정서를 더 농밀하게 드러낸다.

미술가 약력: 이적요 작가는 파리·뮌헨·서울·전주에서 43회 개인전, 전주일보 횡설수설 음악세계 연재(2001~2002), 전주 교통방송(낭만이 있는 곳에) 월드음악 진행(2007~2014), 저서로는 『적요쉬다』 등이 있다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

한컷 미술관

