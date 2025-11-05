이전기사
[한 컷 미술관] 이보영 개인전: 만들어진 그 곳
[한 컷 미술관] 이보영 개인전: 만들어진 그 곳

기고 웹승인 2025-11-05 17:49 수정 2025-11-05 17:49

이보영 개인전 : 만들어진 그 곳 

2025. 10. 28 ~ 11. 2 

교동미술관 본관 2 전시실 

미술가 : 이보영 

명 제 : Pieces of Nature 

재 료 : 혼합재료 , 규 격 : 벽면 위에 가변설치 , 제작년도 : 2025 

작품설명 : 해변이나 물가에서 놀이할 때 사용하는 비치볼을 정확한 간격으로 단정하게 벽면에 설치하고 , 장지 위에 섬세한 감각으로 관조적 숲을 그려서 배치한 것 . 제시한 비치볼의 물성은 회화적 환영 속으로 녹아들어 간다 . 해변과 숲의 상징적 공간이 교차하면서 유쾌한 세계를 열고 있다 . 

미술가 약력 : 이보영 작가는 뉴욕 · 서울 · 전주에서 21 회 개인전 , 중 · 일 · 한 국제현대미술전 , 격물개신 , BRIDGE- 인도 · 한국 아트캠프 , 우마 지도리 특별전 , 두 개의 지금 전에 출품했다 . 

문리 ( 미술학 박사 . 미술평론가 ) 

한컷 미술관

#문리 미술 #미술관
