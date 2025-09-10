[한 컷 미술관] 주미희: 색깔로 만나 사람들전

Trend news
주미희: 색깔로 만나 사람들전
2025. 9. 9 ~ 14
교동미술관 본관
미술가: 주미희
명 제: 당신에게 37
재 료: Ceramic painting
규 격: 33.5x24.5cm
제작년도: 2025
작품설명:
그대는 언제 누구에게 꽃다발을 받았는가? 받았다면, 언제인가? 지치고 힘겨운 일들을 피할 수 없는 일상에서 누군가에게 꽃다발을 주는 기쁨과 여유를 가질 수 있다면, 참으로 기쁨일 거다. K1 백자토 판을 만들고, 그 위에 수줍은 자태의 백작약을 간명하게 그렸다. 순수함과 아름다움을 나누려는 의도이다.
미술가 약력:
주미희는 전주에서 2회 개인전, 부부전, 인디전, 전북크리스찬미술가회, 토닥토닥, 건지전, 월드아트엑스포 2025 등에 출품했다.
문리 (미술학 박사·미술평론가)
