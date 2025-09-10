이전기사
[한 컷 미술관] 주미희: 색깔로 만나 사람들전
2025-09-10
기고 웹승인 2025-09-10 18:44 수정 2025-09-10 18:44

image
주미희 작품-당신에게 37

2025. 9. 9 ~ 14

교동미술관 본관

 

미술가: 주미희

명  제: 당신에게 37

재  료: Ceramic painting

규  격: 33.5x24.5cm

제작년도: 2025

 

작품설명:

그대는 언제 누구에게 꽃다발을 받았는가? 받았다면, 언제인가? 지치고 힘겨운 일들을 피할 수 없는 일상에서 누군가에게 꽃다발을 주는 기쁨과 여유를 가질 수 있다면, 참으로 기쁨일 거다. K1 백자토 판을 만들고, 그 위에 수줍은 자태의 백작약을 간명하게 그렸다. 순수함과 아름다움을 나누려는 의도이다.

 

미술가 약력:

주미희는 전주에서 2회 개인전, 부부전, 인디전, 전북크리스찬미술가회, 토닥토닥, 건지전, 월드아트엑스포 2025 등에 출품했다.

문리 (미술학 박사·미술평론가)

한컷 미술관

기고 gigo@jjan.kr
