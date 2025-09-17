이전기사
[한 컷 미술관] 우마 지도리 특별전: 한국·인도 국제교류 지도리 프로젝트
UPDATE 2025-09-17 20:44 (Wed)
[한 컷 미술관] 우마 지도리 특별전: 한국·인도 국제교류 지도리 프로젝트

기고 웹승인 2025-09-17 18:13 수정 2025-09-17 18:13

2025. 9. 15 ~ 10. 31

연석산우송미술관 전관

 

한국미술가: 곽풍영, 권은경, 김온, 문리, 박승만, 박영선, 소찬섭, 이보영, 이올

인도미술가: 아제이, 아키에스, 빈디, 비노이, 치파, 모니카,  타바숨, 산토스, 바니타, 유스프

 

전시설명:

2024년 12월 인도 케랄라 기비팜에서 열린 아트캠프에 상응하는 2차 아트캠프에서 창작한 결과물을 전시하는 기획전이다. 7박 8일(2025. 9. 9~16) 동안 대승한지마을에서 체류하면서 창작과 전시, 세미나, 전통문화 공유를 통해 견고한 국제교류 연대를 실천하면서 담론을 생산하는 것. 자기만의 특성과 가치를 전면적으로 드러내는 구체적 실천이다.

 

문리 (미술학 박사·미술평론가)

