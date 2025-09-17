[한 컷 미술관] 우마 지도리 특별전: 한국·인도 국제교류 지도리 프로젝트

Trend news
우마 지도리 특별전: 한국·인도 국제교류 지도리 프로젝트
2025. 9. 15 ~ 10. 31
연석산우송미술관 전관
한국미술가: 곽풍영, 권은경, 김온, 문리, 박승만, 박영선, 소찬섭, 이보영, 이올
인도미술가: 아제이, 아키에스, 빈디, 비노이, 치파, 모니카, 타바숨, 산토스, 바니타, 유스프
전시설명:
2024년 12월 인도 케랄라 기비팜에서 열린 아트캠프에 상응하는 2차 아트캠프에서 창작한 결과물을 전시하는 기획전이다. 7박 8일(2025. 9. 9~16) 동안 대승한지마을에서 체류하면서 창작과 전시, 세미나, 전통문화 공유를 통해 견고한 국제교류 연대를 실천하면서 담론을 생산하는 것. 자기만의 특성과 가치를 전면적으로 드러내는 구체적 실천이다.
문리 (미술학 박사·미술평론가)
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글