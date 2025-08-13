이전기사
전북일보로고

[한 컷 미술관] 등불을 켰다: 연석산우송미술관 10주년 기획전
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-13 19:46 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 문화 chevron_right 한컷 미술관
외부기고

[한 컷 미술관] 등불을 켰다: 연석산우송미술관 10주년 기획전

기고 웹승인 2025-08-13 19:17 수정 2025-08-13 19:17

image
등불을 켰다: 연석산우송미술관 10주년 기획전

2025. 8. 1 ~ 9. 11

연석산우송미술관 우관

 

참여 미술가: 곽풍영, 권은경, 김온, 문리, 박승만, 박영선, 소찬섭, 이보영, 이올

 

작품설명:

미술관은 개관 이래 아시아를 비롯해 각국의 현대미술 현장을 시간과 공간 차원으로 연결해서, 묶으면 틀이 되고 펼치면 장이 되는, 보자기 같은 열린 미술판을 깔려는 의도로 『우마 지도리 프로젝트』를 추진하고 있다. 현재까지 우마레지던시에 중국·미국·일본·인도·스페인·태국·방글라데시 등에서 38명 미술가가 체류하면서 창작·발표했으며, 오는 9월 인도·한국미술가(총20명)을 초대해 전통한옥에서 체류하며 창작과 전시, 세미나, 전통문화 공유를 통해 견고한 국제교류 연대를 실천하면서 담론을 생산하는 현대미술 아트캠프의 선행 기획전이다.

 

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

한컷 미술관

등불을 켰다: 연석산우송미술관 10주년 기획전 풍경채집 전: 포착한 감성들 소채남 개인전: 물빛에 스민 시간들 두 개의 지금전: 2025 한국·프랑스 국제교류전 청풍선화(淸風扇畵)전: 마음을 담다 교동미술관 기획전: 바람, 바램이 될 수 있도록 이동근 초대 개인전: 채집한 자연 정미현 개인전: 수묵으로 和답하다 김성조 초대 개인전: 너에개 묻는다 유봉희 초대 개인전: 한지의 숨, 색면의 틈

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#연석산우송미술관 10주년 기획전
기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 문화뉴스
문화섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr