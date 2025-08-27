[한 컷 미술관] 주인영: 풍경채집전

Trend news
주인영: 풍경채집전
2025. 8. 1 ~ 9. 11
연석산우송미술관 송관
미술가: 주인영
명 제: Glowing
재 료: 캔버스 위에 유채
규 격: 45.6x60.5cm
제작년도: 2025
작품설명:
화폭에 구축한 나무와 숲은 명확한 경계를 허물고 변화하는 과정에서 놓치고 싶지 않은 찬란한 순간을 포착한 듯 보인다. 몸으로 부대끼며 소환한 희로애락(喜怒哀樂)의 각인된 기억들을 비언어적 형상으로 녹여낸 거다. 살아 숨 쉬는 자연, 자기 눈으로 보고 느끼는 자연물에 무한한 호기심과 애정으로 감사한 마음을 담았다.
미술가 약력:
주인영은 맨하탄·시카고·가고시마·서울·전주에서 16회 개인전을 했으며, 광화문 아트페스티벌, 한·일 현대미술교류전 등에 참여했다.
문리 (미술학 박사, 미술평론가)
