[한 컷 미술관] 주인영: 풍경채집전
UPDATE 2025-08-27 20:12 (Wed)
[한 컷 미술관] 주인영: 풍경채집전

기고 웹승인 2025-08-27 18:30 수정 2025-08-27 18:30

image
주인영: 풍경채집전

주인영: 풍경채집전

2025. 8. 1 ~ 9. 11

연석산우송미술관 송관

 

미술가: 주인영

명  제: Glowing

재  료: 캔버스 위에 유채

규  격: 45.6x60.5cm

제작년도: 2025

 

작품설명:

화폭에 구축한 나무와 숲은 명확한 경계를 허물고 변화하는 과정에서 놓치고 싶지 않은 찬란한 순간을 포착한 듯 보인다. 몸으로 부대끼며 소환한 희로애락(喜怒哀樂)의 각인된 기억들을 비언어적 형상으로 녹여낸 거다. 살아 숨 쉬는 자연, 자기 눈으로 보고 느끼는 자연물에 무한한 호기심과 애정으로 감사한 마음을 담았다. 

 

미술가 약력:

주인영은 맨하탄·시카고·가고시마·서울·전주에서 16회 개인전을 했으며, 광화문 아트페스티벌, 한·일 현대미술교류전 등에 참여했다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

한컷 미술관

#주인영: 풍경채집전
기고 gigo@jjan.kr
