[한 컷 미술관] 류재현 개인전: 멈춰 선 시간
UPDATE 2025-10-12 20:08 (Sun)
문화 chevron_right 한컷 미술관
외부기고

[한 컷 미술관] 류재현 개인전: 멈춰 선 시간

웹승인 2025-10-12 18:13 수정 2025-10-12 18:13

자전거 탄 갤러리

image

류재현 개인전: 멈춰 선 시간

2025. 10. 14 ~ 11. 11

자전거 탄 갤러리

 

미술가: 류재현

명 제: Breath of wind 202518

재 료: 캔버스 위에 유채

규 격: 60.6x90.9cm

제작년도: 2025

작품설명:

한참 동안은 인간의 발길이 닿지 않은 것 같은 깊은 숲에 이끼를 묻힌 나무들이 무성하다. 초록색의 변주만으로 관조적 풍경을 창출한 숲속에 난 길 가장자리에서 혼자 살아남기에는 어린 흰 사슴이 관자를 바라보고 있다. 사슴이 숲속으로 관자를 부르는 것일까, 아니면 화면 밖으로 나오고 싶은 것일까. 그 속에 얼음처럼 멈춰 선 사슴이 관자를 깨운다. 

미술가 약력 :  류재현은 파리·서울·인천·전주에서 25회 개인전, KIAF, AAF Singapore, 상해 호산옥션 등 국내외 아트페어와 기획·단체전에 참여했다.

 

한 컷 미술관

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

 

한컷 미술관

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#한 컷 미술관 #문리 미술
기고 gigo@jjan.kr
