제5회 뉴웨이브영화제 공식포스터 공개

제5회 뉴웨이브영화제 11월 22일~23일 전주디지털독립영화관서 열려

제5회 뉴웨이브영화제 포스터/사진=무명씨네 제공

제5회 뉴웨이브영화제(NEWWAVE FILM FESTIVAL 2025)의 포스터가 공개됐다.

‘뉴웨이브영화제’는 전북 지역을 기반으로 활동하는 영화인들의 작품을 선보이는 비경쟁 영화제다. 청년들로 구성된 집행위원 ‘물보라’와 전주 커뮤니티시네마 ‘무명씨네’가 전 과정을 이끌며 새로운 시선의 참신한 영화를 소개하고 있다.

올해 뉴웨이브영화제 포스터는 ‘연결’을 키워드로 제작됐다. 포스터를 디자인한 홍보‧기획팀인 다이버 정다솔은 “올해 뉴웨이브영화제 포스터는 ‘연결’이라는 키워드를 주제로 풀과 파도, 영화와 사람 그리고 사랑을 연결한다는 의미를 표현하려고 했다”고 기획의도를 설명했다.

아울러 올해 영화제 개‧폐막식을 포함한 티켓 예매가 시작됐다. 예매 방법은 검색창에 ‘뉴웨이브영화제 예매하기’를 검색하여 직접 예매하면 된다. 티켓 가격은 1매당 5000원이며 티켓 취소 및 환불은 영화제 1일 전까지 가능하다. 온라인 예매로 매진되지 않은 판매분에 한해 영화제 기간 중 운영되는 현장 매표소에서 함께 판매할 예정이다.

제5회 뉴웨이브영화제는 11월 22일부터 23일까지 이틀간 전주디지털독립영화관에서 열린다. 이번 영화제에서는 총 14편의 작품이 상영되며 감독‧배우들과 함께하는 관객과의 대화가 총 4회에 걸쳐 진행된다. 영화제 첫날인 22일에는 개막식과 함께 ‘전북 1섹션’이 상영되며 이후 영화 <배우는 엄마> <그릇된 소녀> <대책 없는 여자> 관객과의 대화가 이어진다.

23일에는 총 3개의 섹션과 관객과의 대화(GV)가 운영된다. ‘전북2 센셕’에 <하울라> <개를 위한 러브레터> <어-푸!>가 ‘전북3 섹션’에 <오프사이드> <히든플레이스> <오래 달리기> <요리사, 편순이, 그리고 슈퍼맨>이 상영되며 관객과의 대화도 함께 진행된다. 폐막식과 함께 ‘전북4 섹션’이 상영된다. 자세한 일정 및 상영작 안내에 관한 내용은 무명씨네 공식 SNS를 통해서 확인하면 된다.

