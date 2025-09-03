[한 컷 미술관] 김경은 개인전: 삶의 반올림

Trend news
김경은 개인전: 삶의 반올림
2025. 9. 2 ~ 7
교동미술관 2관
미술가: 김경은
명 제: 삶의 반올림
재 료: 조형토·안료
규 격: 30.0x20.0x15.0cm
제작년도: 2018
작품설명:
잠깐이라도 욕심을 내려놓고 반음만 올려 보려는 소박한 바람. 일상에서 대면한 삶의 이야기를, 따뜻한 숨결을, 흙을 매만져서 담아낸 것. 빨간 구두를 신은 여인이 오른손으로 머리를 받치고 즐거운 자태로 허공을 응시하고 있다. 손을 뻗으면 닿을 것 같은 그 자리에 뭔가를 채우는 건 관자의 몫이다.
미술가 약력:
김경은은 전주에서 3회 개인전, 테리스토리, 美親뎐, 콩나물, 전통과 변화, 전라북도전통공예인협회전 등에 출품했다.
문리 (미술학 박사·미술평론가)
