[한 컷 미술관] 김근미 개인전: 사과드립니다

김근미 개인전: 사과드립니다

김근미 개인전: 사과드립니다

2025. 10. 21 ~ 10. 26

전주공예품전시관 2관

미술가: 김근미

명 제: 사과(謝過)드림

재 료: 조형토, 안료, 투명유, 환원소성

규 격: 12.0x12.0x15.0cm

제작년도: 2025

작품설명:

사과의 상징은 그리스 신화에서는 경쟁과 갈등을, 성경의 선악과를 사과로 해석한다면 유혹과 죄를, 뉴턴의 사과는 지식과 과학적 발견을, 미술에 있어서 사과는 현대미술의 물꼬를 튼 것. 세잔은 “사과 하나로 파리를 놀라게 하겠다.”라고 했다. 이런 서사적 상징 위에 웅크리고 앉아 있는 사내는 무얼 생각하고 있는 걸까!

미술가 약력:

김근미는 전주에서 2회 개인전, 토닥토닥회, 건지회, 전북회화회, 전주누드크로키회, 평택전국누드드로인 전에 출품했다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지