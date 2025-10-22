이전기사
전북일보로고

[한 컷 미술관] 김근미 개인전: 사과드립니다
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-22 20:00 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 문화 chevron_right 한컷 미술관
외부기고

[한 컷 미술관] 김근미 개인전: 사과드립니다

기고 웹승인 2025-10-22 18:19 수정 2025-10-22 18:19

김근미 개인전: 사과드립니다

김근미 개인전: 사과드립니다

2025. 10. 21 ~ 10. 26

전주공예품전시관 2관

미술가: 김근미

명  제: 사과(謝過)드림

재  료: 조형토, 안료, 투명유, 환원소성

규  격: 12.0x12.0x15.0cm

제작년도: 2025

작품설명:

사과의 상징은 그리스 신화에서는 경쟁과 갈등을, 성경의 선악과를 사과로 해석한다면 유혹과 죄를, 뉴턴의 사과는 지식과 과학적 발견을, 미술에 있어서 사과는 현대미술의 물꼬를 튼 것. 세잔은 “사과 하나로 파리를 놀라게 하겠다.”라고 했다. 이런 서사적 상징 위에 웅크리고 앉아 있는 사내는 무얼 생각하고 있는 걸까! 

미술가 약력:

김근미는 전주에서 2회 개인전, 토닥토닥회, 건지회, 전북회화회, 전주누드크로키회, 평택전국누드드로인 전에 출품했다.

image

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

한컷 미술관

임동 개인전: 묵묵한 풍경 류재현 개인전: 멈춰 선 시간 서혜연 개인전: Table-끝 없는 이야기 우마 지도리 특별전: 한국·인도 국제교류 지도리 프로젝트 주미희: 색깔로 만나 사람들전 김경은 개인전: 삶의 반올림 주인영: 풍경채집전 김승연 한지조형전-일상과 감정의 집합 최원 개인전: 백색소음 등불을 켰다: 연석산우송미술관 10주년 기획전

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

##문리 미술 #한 컷 미술관
기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 문화뉴스
문화섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr