[한 컷 미술관] 김온 개인전: 바위샘
UPDATE 2025-11-26 19:29 (Wed)
[한 컷 미술관] 김온 개인전: 바위샘

웹승인 2025-11-26 18:18 수정 2025-11-26 18:18 
2025. 11. 25 ~ 12. 14. 에프갤러리

미술가: 김온

재 료: 캔버스 위에 아크릴·혼합재료

규 격: 90.0x90.0cm

제작년도: 2025

작품설명: 돌보지 않아도 스스로 피어나는 천지만물의 생명력을 있는 그대로 받아들이며, 그것들을 편안한 호흡으로 풀어낸다. ‘바위샘’은 흙보다 바위와 돌이 더 많은 동상골의 풍광과, 만경강의 발원지인 밤샘에서 솟아오르는 희망의 물줄기에 주목한 작업이다. 작가는 주변 풍광이 지닌 신비와 생명감을 낮고 고요한 목소리로 건네듯, 그것을 관람자와 함께 나누고 싶다고 말한다.

미술가 약력: 김온 작가는 전주·완주에서 3회 개인전, 인도·한국 국제 아트캠프, 등불을 켰다, 우마 지도리 특별전, 풍경채집, 비무장지대 예술문화운동작업전에 출품했다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

한컷 미술관

기고 gigo@jjan.kr
