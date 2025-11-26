[한 컷 미술관] 김온 개인전: 바위샘

Trend news
김온 개인전 : 바위샘
김온 개인전: 바위샘
2025. 11. 25 ~ 12. 14. 에프갤러리
미술가: 김온
명 제: 김온 개인전: 바위샘
재 료: 캔버스 위에 아크릴·혼합재료
규 격: 90.0x90.0cm
제작년도: 2025
작품설명: 돌보지 않아도 스스로 피어나는 천지만물의 생명력을 있는 그대로 받아들이며, 그것들을 편안한 호흡으로 풀어낸다. ‘바위샘’은 흙보다 바위와 돌이 더 많은 동상골의 풍광과, 만경강의 발원지인 밤샘에서 솟아오르는 희망의 물줄기에 주목한 작업이다. 작가는 주변 풍광이 지닌 신비와 생명감을 낮고 고요한 목소리로 건네듯, 그것을 관람자와 함께 나누고 싶다고 말한다.
미술가 약력: 김온 작가는 전주·완주에서 3회 개인전, 인도·한국 국제 아트캠프, 등불을 켰다, 우마 지도리 특별전, 풍경채집, 비무장지대 예술문화운동작업전에 출품했다.
문리 (미술학 박사, 미술평론가)
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글