[한 컷 미술관] 정유진 개인전: 우마제지던시 성과보고전

정유진 개인전: 우마제지던시 성과보고전
2025. 12. 2 ~ 12. 14
연석산우송미술관 송관
미술가: 정유진
명 제: 매끄런 단면 비둘기
재 료: 캔버스 위에 유채
규 격: 97.0x97.0cm
제작년도: 2025
작품설명:
이미 결정된 것들 속에서 살아낸 불확실성에 대한 단상을 조용히 풀어낸 작품이다. 닫힌 시각에 대한 저항에서 출발해, 고정된 이미지를 비틀고 왜곡하며 새롭게 드러나는 형상과 감각을 추적한다. 이는 익숙한 질서를 수용하면서도, 그 내부에 미세한 균열을 내어 다른 가능성을 열어 보려는 조심스러운 시도일 거다.
미술가 약력:
정유진 작가는 전주·완주에서 3회 개인전, 게릴라 가드닝, 호의적인 장소, 낯선 다정함, 생존배낭을 싸는 철새들, 기억으로 서술된 세계전에 출품했다.
문리 (미술학 박사. 미술평론가)
