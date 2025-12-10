이전기사
[한 컷 미술관] 정유진 개인전: 우마제지던시 성과보고전
UPDATE 2025-12-10 19:57 (Wed)
[한 컷 미술관] 정유진 개인전: 우마제지던시 성과보고전

기고 웹승인 2025-12-10 18:44 수정 2025-12-10 18:44

정유진 개인전: 우마제지던시 성과보고전

2025. 12. 2 ~ 12. 14

연석산우송미술관 송관

미술가: 정유진

명  제: 매끄런 단면 비둘기

재  료: 캔버스 위에 유채

규  격: 97.0x97.0cm

제작년도: 2025

작품설명:

이미 결정된 것들 속에서 살아낸 불확실성에 대한 단상을 조용히 풀어낸 작품이다. 닫힌 시각에 대한 저항에서 출발해, 고정된 이미지를 비틀고 왜곡하며 새롭게 드러나는 형상과 감각을 추적한다. 이는 익숙한 질서를 수용하면서도, 그 내부에 미세한 균열을 내어 다른 가능성을 열어 보려는 조심스러운 시도일 거다.

미술가 약력:

정유진 작가는 전주·완주에서 3회 개인전, 게릴라 가드닝, 호의적인 장소, 낯선 다정함, 생존배낭을 싸는 철새들, 기억으로 서술된 세계전에 출품했다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가)

한컷 미술관

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

기고 gigo@jjan.kr
