[한 컷 미술관] 김성균 개인전: 날개가 있다
2025. 11. 27 ~ 12. 5
AP9 갤러리
미술가: 김성균
명 제: FLOW No.2
재 료: 캔버스 위에 아크릴
규 격: 130.3x97.0cm
제작년도: 2025
작품설명:
평면성과 중력에 순응한 회화다. 바탕색을 곱게 칠하고, 물을 흠뻑 머금은 묽은 물감을 자연스럽게 던지듯 흩뿌린다. 물감은 번지고 스며들며 바탕 위에 우연의 궤적을 남긴다. 마른 후에는 비슷한 채도를 유지하면서 반복해서 행위의 흔적을 축적한다. 자신의 개입을 최소화한 채 흐름에 몸을 내맡기는 태도로 생성의 순간을 화면에 드러낸다.
미술가 약력:
김성균은 LA·서울·전주에서 16회 개인전, 예술이 된 교류의 장, 해외전시지원 작가, 갤러리이즈 신진작가, 사람이 선물이다 등 선정 출품했다.
문리 (미술학 박사. 미술평론가)
