행촌수필문학상 시상식·제46호 출판기념회 성황

행촌수필문학회가 주최한 ‘제18회 행촌수필문학상 시상식 및 행촌수필 제46호 출판기념회’가 3일 성황리에 개최됐다. 행사에는 행촌문학회 회원 50여 명과 내빈이 참석해 문학회의 한 해 성과를 함께했다.

행촌수필문학회는 전북 수필 문학의 산실로 자리매김해온 단체로, 이번 행사는 회원들의 창작 성과를 확인하고 창작 의욕을 북돋기 위해 마련됐다. 올해 제18회 행촌수필문학상은 고재흠·이형숙 수필가에게 돌아갔다.

김영 심사위원장은 고재흠 수필가의 ‘가을이 나를 부른다’에 대해 “가을의 정취를 통해 삶의 깊이를 성찰하며, 단풍처럼 아름다운 생의 태도를 다짐하는 내면적 고백이 돋보인다”고 평했다. 이어 이형숙 수필가의 ‘노을의 언어’에 대해서는 “‘세방낙조’를 소재로 삶과 세계가 조응하는 방식을 절제된 문장으로 풀어내며 문학이 지향해야 할 가치에 답을 제시했다”고 밝혔다.

두 수상자는 “역사와 전통이 깊은 행촌수필문학상을 받게 되어 영광”이라며 “앞으로도 독자에게 울림을 주는 진정성 있는 글을 쓰겠다”고 소감을 전했다.

행촌수필문학회는 고 김학 교수의 지도를 받은 전북대학교 평생교육원 수필창작반을 중심으로 창립된 단체로, 2002년 8월 창간호 발행 이후 22년간 꾸준히 활동하며 이번에 제46호 동인지를 펴냈다.

특히 올해 문학회는 더욱 두드러진 성과를 냈다. 소속 회원 중 최화경 수필가가 전북문학상을 수상한 데 이어, 8명의 회원이 외부의 권위 있는 문학상을 연이어 받아 창작 역량을 입증했다. 이는 회원들의 끊임없는 정진과 문학회 공동체의 힘이 만들어낸 성과로 평가된다.

박일천 회장은 “제46호 발간과 행촌수필문학상 시상을 계기로, 문학의 도반으로 서로를 격려하며 ‘행촌’이라는 이름에 걸맞은 황금빛 길을 함께 걸어가자”고 말했다.

