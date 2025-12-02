화가 백금자가 말하는 ‘이토록 멋진 크로키의 세계’

백금자 ‘선의 유희-dance!!’ 30일까지 삼례문화예술촌 23년 간 ‘누드크로키’ 천작하며 인간의 몸 예술적으로 표현 백 작가 “신이 주신 최고의 선물…크로키로 계속 그릴 것”

백금자 작가를 2일 삼례문화예술촌 전시장에서 만났다/사진=박은 기자

어쩌면 ‘이런 그림’을 기다렸는지도 모르겠다. 파격적이고 논쟁적이지만, 그래서 더 빠져들게 만드는 그림. 인체의 유려한 곡선과 움직임을 시각적으로 풀어낸 그림. 미술의 기초라 말하는 크로키에 회화적 감성이 더해진 그림. 백금자(67) 작가가 23년 동안 천착한 크로키(속사화‧速寫畵) 그림이 ‘이런 그림’에 속한다.

삼례문화예술촌 제3전시관에서 열리는 백금자 개인전 ‘선의 유희 dance!!’는 인간의 몸과 대화를 이어가는 작가의 고백이자 인체의 아름다움을 재발견할 수 있는 기회를 제공한다. 작가는 ‘선의 유희’라는 주제를 모델의 움직임으로 포착해 표현했다. 절제된 호흡과 속도, 강약의 조절로 빚어진 리듬감은 완벽한 선과 면을 구현하기 위한 작가의 공력이 느껴진다. 특히 하드보드지와 골판지를 활용한 인체 드로잉, 수채화‧아크릴‧유화물감‧먹과 화선지를 이용해 완성한 인간군상 작업은 다양한 재료와 설치의 힘을 여실하게 보여준다.

전시장 모습/사진=박은 기자

2일 전시장에서 만난 백순금 작가는 이에 대해 “크로키는 3~5분 사이에 모델의 움직임을 포착하여 표현하는 미술기법인데, 선으로 표현하는 데 한계가 있었다”며 “재료를 다양하게 구성하고 실험적인 시도들을 통해 크로키의 새로움을 더 알리고 싶었다”고 말했다.

전시장에 들어서면 벽면에 설치된 ‘비바체’는 골판지 위에 칼로 파서 드로잉을 완성한 작품이다. 서양화 전공자답게 유화 물감으로 작품에 색을 입혔고 골판지를 칼로 뜯어내 작품의 질감을 살려냈다. 이처럼 크로키 작업에 대한 새로운 시도를 멈추지 않는 작가는 다음 전시에서는 크로키 작품에 옷을 입혀 이질적이고 신선한 자극을 주고 싶다고 했다.

그는 “작업을 하면서 늘 무엇을 어떻게 보여줄 것인가?라는 과제 앞에 서게 된다. 재료와 설치에 대한 고민이 매우 크다”며 “시행착오도 있었지만, 하드보드지와 골판지를 활용하여 칼로 드로잉하는 즐거움을 얻었다. 수채화와 유화 캔버스에 먹과 화선지를 이용해 선으로 얽혀 있는 인간 군상을 중첩하는 작업물이 나온 이유도 실험정신 때문이라고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “신이 주신 최고의 선물은 인간의 유려한 곡선이라고 생각한다”며 “앞으로도 그들의 아름다움을 크로키로 보여드리겠다”고 덧붙였다. 전시는 30일까지, 관람료는 무료.

박은 기자

