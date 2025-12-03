왜 성수동은 사랑받는가⋯정원오의 답, 출간 즉시 베스트셀러 등극

성수동 표지/사진=독자

대한민국에서 가장 역동적인 도시 변화를 보여주는 지역으로 꼽히는 성수동의 성장 과정을 행정가의 시선에서 풀어낸 책 <성수동>(메디치미디어)이 출간 직후 큰 관심을 모으고 있다.

정원오 성동구청장이 집필한 이 책은 창의적 생산도시로 자리매김한 성수동의 정책적 기반과 행정 실험을 기록한 것으로, 출간되자마자 교보문고 정치‧사회 분야 베스트셀러 2위에 올랐다.

정원오 구청장은 최근 다수의 유튜브 채널이 ‘가장 만나고 싶은 정치인’으로 꼽을 만큼 대중적 화제성을 얻고 있다. 2014년 민선 6기를 시작으로 7·8대까지 3연임하며 성동구의 도시 경쟁력을 끌어올렸고, 활발한 SNS 소통으로 ‘성동구 아이돌’이라는 별칭을 얻을 정도로 친근한 행정 이미지를 구축해왔다.

특히 “다른 구에서도 정원오 구청장을 돌려쓰자”는 시민 캠페인이 등장했을 정도로 높은 호응을 받았다. <성수동>은 이러한 관심의 배경이 된 정 구청장의 행정 철학을 압축해 보여주는 책이다. 경청과 조율, 원칙 있는 추진력 등 그의 도시 운영 방식이 성수동의 변화 과정과 함께 담겨 있어, 도시 행정의 현장을 구체적으로 이해할 수 있는 기록으로 평가받는다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지