[산업화 위기 맞은 고군산 청곱창김] [상] ‘불법’ 낙인 위기

“전과자 만들 셈인가?” 단속 논의에 어민 불안 고조 시장성 입증됐지만 제도 공백이 지역 산업화 가로막아

김 양식이 한창인 고군산군도에서 ‘청곱창(학명:하이타넨시스)’은 가장 주목받는 품목이다.

기존 김 종자가 19~20℃에서 생장하는 반면, 청곱창은 23~25℃에서도 자라는 고수온 강한 품종으로 최근 몇 년간 상품성과 시장성도 입증됐다.

그러나 종자법상 미등록 품종이라는 한계와 더불어 중국산 ‘단김’과 유사하다는 의혹이 제기되면서, 어민들은 하루하루 불안 속에서 양식장을 운영하는 실정이다.

이에 전북일보는 청곱창을 둘러싼 현장의 목소리와 제도적 공백을 2회에 걸쳐 짚어본다.

고군산군도에서 양식 중인 ‘청곱창김(학명:하이타넨시스)’ /사진제공=국립공주대학교 생명과학과

고군산군도에서 생산되는 이른바 청곱창을 두고 ‘국내 신품종인가, 중국산 단김인가’ 논쟁이 거세다.

두툼한 식감과 강한 풍미로 시장 경쟁력이 높게 평가되지만, 종자등록이 되어 있지 않은데다 생산·가공·유통·수입이 금지된 ‘중국 단김’ 시료가 검출됐다는 이유로 어민들이 갑작스레 ‘불법 종자 취급자’로 몰릴 위기에 처했기 때문이다.

일부 어민들은 조사에 불려가거나 양식 규모를 줄였으며, 신규 시설 설치를 미루는 사례도 나오고 있다.

어민들은 “수년간 지역에서 정상적으로 재배해 온 김이 하루아침에 ‘불법종자’ 취급을 받는 것은 이해할 수 없다”며 법적 불확실성에 대한 두려움을 호소했다.

청곱창의 산업적 잠재력은 분명하다.

기후변화로 수온이 지속적으로 상승하는 가운데, 기존 국내 김 품종은 고수온기에 생장이 더뎌지는 문제를 겪는 반면, 청곱창은 고수온에 강해 생산성이 높아 신품종으로서의 가치가 클 뿐 아니라 지역 환경에 맞는 품종 개발 가능성도 높게 평가된다.

또한 새만금수산식품클러스터와 연계할 경우 가공·브랜드화·수출로 이어져 지역 특산품이자 고부가가치 상품으로 성장할 가능성이 크다는 분석도 나온다.

때문에 종자 등록과 제도 정비가 이뤄질 경우 한국 김 산업의 새로운 고급 라인업으로 자리 잡을 것이라는 전망도 있다.

하지만 현실은 육성보다 규제에 쏠려 있다.

단속 논의에 더해 청곱창김 양식 제한 또는 금지까지 검토되면서 어민들의 불안은 더욱 커지고 있다.

고군산의 한 어민은 “지역에서 수년간 길러온 김이 미등록 품종이라는 이유만으로 단속 대상이 되는 현실이 황당하다”며 “지역 특산품이 오히려 어민을 전과자로 내모는 상황”이라고 토로했다.

정정진 배양업체 대표는 “청곱창은 수년간 우리 해역에서 안정적으로 재배돼 왔다”며 “3개월 양식 후 방사무늬 김 등을 이어 출하하는 이모작 구조를 활용하면 산업 확장과 어민 소득 증대에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

군산수협 관계자는 “중국산 단김과 유사하다는 이유만으로 일률적으로 불법으로 규정하는 것은 불합리하다”며 “경제성이 높은 만큼 우리 해양환경에 맞는 품종을 개발하고, 이에 대한 제도적 인정과 합법적 재배 기준을 마련하는 것이 필요하다”고 강조했다.

군산=문정곤 기자

