전북대 치대 명예교수 신효근의 삶, 전기(傳記)로 담아내다

신효근 ‘치유의 길 위에서 만난 삶’ 출간 치과의사로서의 삶과 의술 조명

신효근 전북대 명예교수 ‘치유의 길 위에서 만난 삶’ 표지

신효근 전북대 명예교수의 의술과 치과의사로서의 삶을 조명한 전기(傳記) <치유의 길 위에서 만난 삶>(전북대치과대학 구강악안면외과학교실 및 동문회)이 출간됐다.

전북대학교 치과대학 창립 멤버인 신효근 교수는 책에서 자신이 평생을 연구했던 구순구개열의 치료체계와 언어치료를 꼼꼼하게 기록했다. 또한 의료환경이 열악한 베트남에 찾아 30년간 의료봉사를 이어온 일화도 소개한다. 의료봉사를 통해 ‘HUEUNIVERSITY of MEDICINE & PHARMACY’와 맺게 된 인연을 언급하며 감사의 마음을 전한다.

중국 연변과 베트남 등에서 무료 진료를 펼치고, 20년간 교류를 이어온 후에대학(HUEUNIVERSITY) 졸업생들을 전북대 치대 석‧박사 과정에 입학시켜낸 업적도 그려낸다. 또 베트남에서 국민건강훈장과 2013년 국민추천 대통령표창 등 교육‧문화‧지역사회 전반을 아우르는 활동과 수상 경력을 엮어낸다.

신효근 교수

이 책은 △1장 축사 △2장 베트남에서 이어온 30년의 의료봉사 △3장 치과의사 50년 △4장 추억의 사진첩 △6장 제자들의 베트남 구순구개열 진료봉사 참여소감 △7장 메스컴 게재 등 모두 7장(270쪽)으로 구성됐다.

신효근 교수는 인사말을 통해 “1975년에 치과의사가 되었으니 올해가 50년째 되는 해”라며 “50년이면 반백년인데 그간에 전북대학교 치과대학의 창립 3인 멤버로 치과대학의 문을 열었고 전국에서 활약하고 있는 좋은 제자들을 양성한 것도 가장 큰 보람”이라고 했다. 그러면서 “앞으로 몇 년 더 가게 될 줄 모르겠으나 손이 떨려 더 이상 수술을 할 수 없을 때까지 가야 할 여정으로 알고 건강을 지키겠다”고 덧붙였다.

전주고등학교와 서울대 치과대학을 졸업한 신 교수는 2016년 6월 퇴직 후 전북대 명예교수와 전주대 자인병원 치과 원장으로 활동하고 있다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지