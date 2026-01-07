이전기사
[한 컷 미술관] 권은경: 다섯 줄 - 그리스
UPDATE 2026-01-07 21:21 (Wed)
[한 컷 미술관] 권은경: 다섯 줄 - 그리스

기고 웹승인 2026-01-07 18:51 수정 2026-01-07 18:51

권은경: 다섯 줄 

2026. 1. 1 ~ 3. 31

연석산우송미술관 송관

미술가: 권은경

명  제: 그리스

재  료: 무광용지 위에 잉크젯 프린트

규  격: 76.0x114.0cm

제작년도: 2024

작품설명:

“사진은 기록이다.”라는 명제에 은근하게 이의를 제기한 작품이다. 카메라의 앵글로 그리스 해변 풍경과 제한된 공간에 머물 수밖에 없는 인물을 포착한 후, 작가의 의도에 따라 새롭게 의미와 가치를 부여하고 취사선택해서 제삼지대를 구축한 것. 이렇게 사실적 이미지의 기록을 중첩해서 ‘기록의 사진’을 제시한 거다.

미술가 약력:

권은경 작가는 서울·부산·전주에서 13회 개인전, 전주국제사진제 Entanglement, 상상임신_테크니아, 포스츠포토, 추상의 온도, 한국·스페인교류전에 출품했다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가) 

한컷 미술관

기고 gigo@jjan.kr
