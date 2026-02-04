이전기사
[한 컷 미술관] 김온 : 다섯 줄
UPDATE 2026-02-04 21:59 (Wed)
[한 컷 미술관] 김온 : 다섯 줄

기고 웹승인 2026-02-04 18:45 수정 2026-02-04 18:45

김온 : 다섯 줄 

2026. 1. 1 ~ 3. 31

연석산우송미술관 송관

미술가: 김온

명  제: 마이 가든

재  료: 캔버스 위에 아크릭

규  격: 90.0x90.0cm

제작년도: 2025

작품설명:

동상골에 살면서 만난 산·바위·물·풀·바람 ... 이 모든 것을 차별해서 서열 짓거나 옳고 그름으로 가르지 않는다. 돌보지 않아도 스스로 아름답게 피어나는 것들의 생기를, 있는 그대로 존재 자체를 온전하게 인정한다. 이는 개입해서 관여하지 않고 한 걸음 물러나 관조함으로써 그냥 사랑하려는 의도이다.

미술가 약력:

김온은 전주·완주에서 3회 개인전, 등불을 켰다, 풍경채집, 비무장지대 예술문화운동 작업, 자연과 인간, 위도변화, 우리가 찾아야 할 에너지, 지층의 생성전에 출품했다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가)

한컷 미술관

기고
