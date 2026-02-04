[한 컷 미술관] 김온 : 다섯 줄

Trend news
김온 : 다섯 줄
2026. 1. 1 ~ 3. 31
연석산우송미술관 송관
미술가: 김온
명 제: 마이 가든
재 료: 캔버스 위에 아크릭
규 격: 90.0x90.0cm
제작년도: 2025
작품설명:
동상골에 살면서 만난 산·바위·물·풀·바람 ... 이 모든 것을 차별해서 서열 짓거나 옳고 그름으로 가르지 않는다. 돌보지 않아도 스스로 아름답게 피어나는 것들의 생기를, 있는 그대로 존재 자체를 온전하게 인정한다. 이는 개입해서 관여하지 않고 한 걸음 물러나 관조함으로써 그냥 사랑하려는 의도이다.
미술가 약력:
김온은 전주·완주에서 3회 개인전, 등불을 켰다, 풍경채집, 비무장지대 예술문화운동 작업, 자연과 인간, 위도변화, 우리가 찾아야 할 에너지, 지층의 생성전에 출품했다.
문리 (미술학 박사. 미술평론가)
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글