[한 컷 미술관] 이정희 개인전: 우주의 현
UPDATE 2026-03-11 22:25 (Wed)
[한 컷 미술관] 이정희 개인전: 우주의 현

기고 웹승인 2026-03-11 18:36 수정 2026-03-11 18:36

 

한 컷 미술관

이정희 개인전: 우주의 현 

2026. 3. 10 ~ 3. 15

교동미술관 본관

미술가: 이정희

명  제: 하모니(Harmony)

재  료: 캔버스 위에 아크릭

규  격: 24.5x41.0cm

제작년도: 2025

작품설명:

저마다 삶의 버거운 무게를 이기며 살아낸 세월이 있을 거다. 하지만, 그 안에서 아름다운 기억을 소환해서 추억으로 간직한 것. 꽃비 내리는 화사한 봄날에 자전거 타고 봄을 즐긴 행복한 시간을 영원으로 박제한 것 같다. 불필요한 주변의 정황은 과감하게 걷어내고 핵심적 메타포를 간명한 형상으로 표현했다.

미술가 약력:

이동근은 서울·대전·전주에서 30회 개인전, 한국미술협회, 한국전업작가회, 전북크리스챤미술가회, 전북여류작가회, 전북환경미술협회 전에 출품했다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가) 

한 컷 미술관

