[한 컷 미술] 조헌 개인전: 교동미술상 수상작가전

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2026. 4. 14 ~ 4. 26
교동미술관 본관
미술가: 조헌
명 제: 풍경의 형이상학
재 료: 캔버스 위에 유채
규 격: 162.2x130.3cm
제작년도: 2025
작품설명:
작가에게 바다 수평선은 단순한 자연의 경계가 아니다. 그것은 인간이 결코 도달할 수 없는 인식의 한계이자, 끝내 붙잡히지 않는 본질의 자리다. ‘닿을 수 없음의 구조’로 세계와 자아를 긴장 관계의 축으로 설정하고 있다. 가닿을 수 없는 그의 풍경은 존재의 심연을 호출하는 장이다.
미술가 약력:
조헌 작가는 서울·광주·전주에서 25회 개인전, 전주시예술상, 광주신세계미술제, 전라미술상을 받았으며, 서울시립미술관, 전북도립미술관, 정부미술은행 등이 작품을 소장하고 있다.
문리 (미술학 박사.미술평론가)
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