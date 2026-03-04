[한 컷 미술관] 이동근: 아름다운 동행전

Trend news
이동근: 아름다운 동행전
2026. 1. 1 ~ 3. 31
지후아트갤러리
미술가: 이동근
명 제: 빛의 잔향
재 료: 캔버스 위에 유채
규 격: 72.7x53.0cm
제작년도: 2025
작품설명:
화폭에는 해사한 빛이 가득하다. 물방울을 머금은 그릇에 가득 담긴 잘 익은 체리는 관자의 미각적 상상을 호출한다. 드리워진 나뭇잎과 맑은 나무 그림자는 황홀한 빛의 향연 속에서 생명감을 더하고 있다. 자연과 일상에서 선택한 것들을 재현적 문법으로, 소재 너머의 주제에 다가서고 있는 거다.
미술가 약력:
이동근 작가는 서울·전주·군산에서 38회 개인전, 군산 아트쇼, 대한민국미술대전, 남농미술대전, 전라북도미술대전, 온고을미술대전에 출품했다.
문리 (미술학 박사. 미술평론가)
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글