UPDATE 2025-12-17 19:13 (Wed)
[한 컷 미술관] 김맹호 개인전: 도자에 담은 염원

기고 웹승인 2025-12-17 17:35 수정 2025-12-17 17:35 
2025. 12. 11 ~ 12. 24

우진문화공간

미술가: 김맹호

명  제 : 빛의 혁명 202501

재  료 : 조형토, 3중 시유, 환원소성, 조명설치

규  격 : ø20.0~35.0cm

제작년도 : 2025

작품설명 :

12·3 내란의 공포와 강압을 뚫고, 시민의 각성과 연대로 닫힌 권력을 해체하며 새로운 질서를 열어낸 빛의 혁명을 형상화한 작품이다. 원판 조형토를 관통하고, 서로 다른 성질의 유약을 세 차례 순차적으로 입힌 뒤 환원소성한 22점 중 하나로, 원판 뒤에 조명을 설치해 전시장 벽면에 가변적으로 설치했다.

미술가 약력 :

김맹호는 전주에서 5회 개인전, 동학에서 빛의 혁명까지, 이 땅에 새봄, 다시 길 위에 서서, 한·캄보디아 교류전, 아시아의 쌀 전에 출품했다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가)

한컷 미술관

#문리 미술
