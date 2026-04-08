[한 컷 미술관] 최영귀: 12인의 픽션들 전

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최영귀: 12인의 픽션들 전
2026. 4. 5 ~ 4. 30
연석산우송미술관 우관
미술가: 최영귀
명 제: Grieving
재 료: Archival pigment print
규 격: 82.7x62.0cm
제작년도: 2023
작품설명:
자기 신체를 대상으로 피에타의 도상을 새롭게 미장센한 작품이다. 이는 베를린 훔볼트대학 옆 전쟁기념관에 있는, 케테 콜비츠의 죽은 둘째 아들 페터를 품에 안은 피에타를 동시대적으로 변용한 것. 이는 상실의 슬픔과 고통의 무게를 타자와 함께 공감하고 치유하려는 감성적 태도를 드러낸다.
미술가 약력:
최영귀 작가는 중국 다리국제사진전 최우수 포트폴리오, 부산국제사진제 베스트 포트폴리오, 대구사진비엔날레 우수 포트폴리오를 받았다.
문리 (미술학 박사. 미술평론가)
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