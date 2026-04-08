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[한 컷 미술관] 최영귀: 12인의 픽션들 전

기고 웹승인 2026-04-08 18:15 수정 2026-04-08 18:15

 

최영귀: 12인의 픽션들 전

2026. 4. 5 ~ 4. 30

연석산우송미술관 우관

미술가: 최영귀

명  제: Grieving

재  료: Archival pigment print

규  격: 82.7x62.0cm

제작년도: 2023

작품설명:

자기 신체를 대상으로 피에타의 도상을 새롭게 미장센한 작품이다. 이는 베를린 훔볼트대학 옆 전쟁기념관에 있는, 케테 콜비츠의 죽은 둘째 아들 페터를 품에 안은 피에타를 동시대적으로 변용한 것. 이는 상실의 슬픔과 고통의 무게를 타자와 함께 공감하고 치유하려는 감성적 태도를 드러낸다.

미술가 약력:

최영귀 작가는 중국 다리국제사진전 최우수 포트폴리오, 부산국제사진제 베스트 포트폴리오, 대구사진비엔날레 우수 포트폴리오를 받았다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가)

한 컷 미술관

최화영 개인전: 행복한 빨간 구두 김영희 개인전: 매화향기 봄바람 타고 이정희 개인전: 우주의 현 이동근: 아름다운 동행전 곽풍영: 다섯 줄 소찬섭: 다섯 줄 김온 : 다섯 줄 문리: 다섯 줄 권은경: 다섯 줄 - 그리스 김맹호 개인전: 도자에 담은 염원

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